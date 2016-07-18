Spor camiasının ileri gelenleri darbe girişimine neden susuyor?

Türkiye 15 Temmuz gecesi başlayan demokrasi tarihinin en büyük mücadelelerinden biri olan darbeye 'dur' deme çığlığını halk tek bir ağızdan bağıra bağıra söylerken, spor camiasının kalkışmaya karşı ağzını açmaması sosyal medyanın da dikkatinden kaçmış değil.



Özellikle en büyük haberleşme ağı olarak bilinen Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformalarından dahi darbe girişimine hiçbir tepki koymayan spor camiasının önde gelen isimleri büyük tepki gördü.



ONLAR KADAR OLAMADILAR!



Darbe girişimlerinin yaşanmasının ardından tepkisini ortaya koyup halka destek çağrısında bulunan spor kulüplerinden ve spor camiasının önemli isimlerinden bazılarının tweetleri ise şu şekilde;



Ünlü çalıştırıcı Güvenç Kurtar darbe girişimlerinin ardından sokaklara dökülüp demokrasisine sahip çıkmıştı.



Güvenç Kurtar: ‘Devletimize geçmiş olsun. Milletimizle birlikteyiz. Bugünler yaşamasaydık daha iyiydi’



Necati Ateş: ''Bu vatanı bölmeye yıkmaya, ortadan kaldırmaya, kimsenin gücü yetmez. Vatanımızın sahibi milletimizdir''



Kenan Sofuoğlu: ’Rabbim halkımızdan ve Reis’imizden razı olsun dimdik ayakta durdukları için. Hakan Şükür sakın Sakarya’ya gelme bu halk seni linç eder. Biz abdestimizi alip adam gibi ölmeye koştuk. Sakarya Valiliği önünde elinde silah olan askerlerle karşı karşıya geldik. Rabbim halkımızdan ve reisimizden razı olsun. Dimdik ayakta durdukları için. Hakan Şükür sakın Sakarya’ya gelme bu halk seni linç eder. Ne mutlu bu vatan için şehit olanlara’



Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Osmanlıspor gibi kulüplerimiz de darbeye dur diyen nadir spor kulüplerimiz arasında yer aldı.



TFF de darbeye dur diyerek tepkisini ortaya koydu.



Ve darbeye nadir tepki koyan diğer ünlü futbolcularımızın paylaşımları;



Öte yandan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı koçu Ergin Ataman da 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi sonrası Medyahaber.com'a konuşmuş ve tepkisini ortaya koyacağını söylemişti. Darbe girişiminin topluma yaşattığı büyük sıkıntı nedeniyle hayli üzgün olduğunu söyleyen Ergin Ataman'ın, sivil iradeye karşı yapılan bu hain hareketle ilgili görüşünü ise ilerleyen saatlerde açıklayacağını belirtmiş ve ''Kendi twitter hesabımdan bir açıklama yayınlayacağım. Tepkimi oradan göstereceğim'' diye konuşmuştu ancak Ataman'ın bu sözleri ardından herhangi belirgin bir tepki ortaya koymadığı saptandı. Spor camiası da başarılı koçtan Türkiye'nin bu zor günlerinde daha ciddi, hatları belirgin bir net duruş sergilemesi gerektiği düşünülüyor.





