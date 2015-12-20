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Sözleşmesi biten Hamit Altıntop'a sürpriz bir talip çıktı

Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hamit Altıntop'a Katar'dan talip çıktı. Real Madrid'den 2012 yılında transfer edilen yıldız futbolcu uzun süredir sakatlıklarla boğuşuyordu

Sözleşmesi biten Hamit Altıntop'a sürpriz bir talip çıktı
 Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hamit Altıntop'a Katar'dan talip çıktı. Real Madrid'den 2012 yılında transfer edilen yıldız futbolcu uzun süredir sakatlıklarla boğuşuyordu
2012 yılında Real Madrid’den transfer edilen Hamit Altıntop, ilk sezonu hariç beklentileri karşılayamadı. Sakatlıklarla boğuşup duran Hamit, son olarak sezon başındaki hazırlık kampında sakatlandı. Bu sezon hiç resmi maça çıkamayan Hamit’e yeni sözleşme önerilmeyecekti.

Ancak bu ayrılık daha erken gerçekleşebilir. Gurbetçi oyuncuya Katar’dan teklif geldiği belirtiliyor. 33 yaşındaki yıldızın belki de kariyerinin son transferi olacak bu teklifi değerlendirebileceği söyleniyor. Hamit son kararını, Mustafa Denizli ile görüştükten sonra açıklayacak.
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