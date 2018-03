Şota'dan Sow ve Emenike itirafı

Türkiye'de son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran başarılı teknik adam Shota Arvelazde, Lig TV'de yayınlanan Maraton programına konuk oldu. Shota, programda birçok konu hakkında açıklamalar yaparken, Süper Lig'deki yarışı, Türkiye'deki transfer durumunu değerlendirdi.



İşte Shota Arveladze'nin dikkat çeken açıklamaları...



''Kasımpaşa’ya orta sahada oynatmak üzere transfer ettim. Duruma ve ihtiyaca göre defans hattında da iyi bir şekilde göre yapabilir.''



''Eren benim Kasımpaşa’da görev yaptığın dönemde transfer edildi fakat büyük bir sakatlık yaşadı ve ondan faydalanamadım. O büyük sakatlıktan sonra böylesine güzel futbol oynaması ve güzel goller atması sevindirici.''



''PORTO'DAN KÖTÜ TOPÇU ÇIKMAZ...''



'' Porto’dan kötü topçu çıkmaz. O takımda hiç forma şansı bulamamış bir oyuncuyu transfer etseniz bile iyi oynar ve en az bir sezonda 8-10 gole imza atar.''



''Fenerbahçe ligin en az gol yiyen takımı. Herkes çok gol atsın ister ama yarışta hala kendi oyununu oynamayan ama kazanan bir takım. İstatistiklere bakıyorum; son dakikalarda inanılmaz baskı kuruyorlar. Beşiktaş’a bakıyorum, oynadığı her maçta hemen hemen aynı performansı sergiliyor, en az 4-5 gol atıyor ama hala Fenerbahçe’yi yakalayamadı. Yakalarsa ne olur görmek lazım. Fenerbahçe bu halinde daha kötü olmaz. Buna rağmen az gol yiyip çok gol pozisyonu buluyorlar.''



''Ben Hollanda’da iken Van Persie de oradaydı. Aynı performansı gösteremeyebilir. Bu gayet normal. Ortam farklı, ülke farklı. Kariyerinde çok büyük başarılar yaşadı. Türkiye de Dubai gibi bir yer değil. Sonuçta bir insan. Gidişatı istediği gibi olmayabilir. Hollanda Milli Takımı’nda da istediğini yapamadı. EURO 2016’ya gidemedi. Kendi kalesine gol attı. Bunlar elbette olumsuz etkiledi onu.''



TORKU KONYA MAÇINDA NELER YAŞANDI?



''Attığımız golün yanlış olduğunu düşündüm ve yapılması gereken doğrunun bu olduğunu düşündüm. O anda bunu kimseye sorma şansımız yoktu. Bunu televizyondan izleyerek anlamak mümkün değil. Benim üzüldüğüm, yaptığımız bu doğru hareketin ardın aleyhimize çok hatalı bir penaltı kararı verilmesi benimle takımı karşı karşıya getirdi. Soyunma odasına girdik, herkes diyor ki bana “Bak Shota, sen bir karar verdin, bak onlar ne yaptı” dedi bana. Bu karardan sonra yönetimden bir tepki görmedim ama sanki aynı bakış açısında değilmişiz gibi hissettim. “Burası İngiltere değil, burada böyle şeyler yapılmaz” gibi bakışları üzerimde hissettim. Biz hırsız değiliz ki… Kasımpaşa’ya da bu yakışırdı.''



BURAK VE FELIPE MELO YORUMU



''Melo’nun gidişi çok konuşuldu. Gitsin ne olacak.. Galatasaray’dan kimler geldi kimler geçti. Burak insan.. Para alıyor diye gol kaçırmayacak diye bir şey yok… Gol atamıyor diye ağır eleştiriler alması doğru değil.''



ADVOCAAT'A SOW VE EMENIKE'Yİ ÖNERMİŞ!



''Sunderland’ın o dönemki menajeri Dick Advocaat beni aradı.. Emenike ile Sow’dan hangisini tercih edersin diye bana sordu. Sow çok iyi oyuncu ama Emenike isterse her şeyin en iyisini yapabilir dedim ama ikisini de almadı



''TRABZON'UN BUNU UNUTMASI LAZIM''



''Temmuz döneminde bize şampiyonluğu vermediler inancı o kadar içimizde kaldı ki sıkıntılar baş gösterdi. Bundan kurtulamadık. Trabzonspor bunu unutması lazım, 3 Temmuz şampiyonluğunu artık düşünmemesi lazım. Her sıkıntıda konu buna bağlanıyor. 23475000 Bana 3 Temmuz şampiyonluğunun sorulmasından hep korktum. Ne cevap vereceğim diye düşündüm. O kadar çok soruluyordu ki. İşte o zaman ne kadar zor bir konu olduğunu anladım.. O soruya vereceğim cevaplar, Trabzon taraftarı için çok önemliydi.. Vereceğim cevaplar çok önemliydi ve korkuyordum. Bence artık Trabzonspor önüne bakmalı… Bu kulüp yıllar boyunca bu ligde mücadele edecek.. Elbet bir gün şampiyon olacak.. Bence bunu düşünmeliler…''



''BENİ DEĞİL, TRABZONSPOR'U TUTUN''



''Şampiyon olunmaması Trabzonspor’u küçültmez… Bir kale arkası beni destekliyor, diğer kale arkası bana karşı oluyordu.. gittim sordum neden böyle yapıyorsunuz. Bana dediler ki” Biz seni tutuyoruz” dediler.. Ben de “Beni değil, Trabzonspor’u tutun” dedim.''



''İSTERSEN CRISTIANO RONALDO'YU GETİR''



''Mesela 3 sezon boyunca Kasımpaşa’da sadece 7 transfer yaptık. Ama yok. Herkes transfer istiyor. Almayınca da hiçbir şey yapmamış oluyorsun.. İstersen Cristiano Ronaldo’yu getir. Yok..10 tane transfer yapmalısın diyorlar.''



''FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ KALDI...''



''Kimse bana bozulmasın ama Fenerbahçe ile Beşiktaş baş başa kaldı.. Fenerbahçe işini görerek oynuyor.. Beşiktaş çok ofansif ve rahat oynuyor. Rakiplerini adeta öldürüyorlar. İyi transferler yaptılar. Bence hepimizi güzel bir ikinci yarı bekliyor.''