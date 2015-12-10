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Şota Arveladze Rusya'ya göz kırptı
Trabzonspor'da beklediği gibi bir başlangıç yapamayan Şota yollarını ayırmıştı daha sonra Neftçi Bakü'den gelen teklifi reddetmişti daha sonra yaptığı açıklama Hollanda ve Çin'den gelen teklifler olduğu fakat Rusya'dan gelen bir teklif olursa değerlendirebileceğini söyledi
10 Aralık 2015 Perşembe 15:34
Trabzonspor'da beklediği gibi bir başlangıç yapamayan Şota yollarını ayırmıştı daha sonra Neftçi Bakü'den gelen teklifi reddetmişti daha sonra yaptığı açıklama Hollanda ve Çin'den gelen teklifler olduğu fakat Rusya'dan gelen bir teklif olursa değerlendirebileceğini söyledi
Trabzonspor ile yoları ayrılan Gürcü teknik adam Shota Arveladze'ye teklif yağıyor! 42 yaşındaki teknik adam, önünde birçok alternatifin bulunduğunu söyledi.
Shota'nın Neftçi Bakü'den gelen teknik adamlık önerisini reddettiği ve hedefinin de Rusya'da çalışmak olduğu ortaya çıktı.
Rus basınına konuşan Shota, "Bakü'den gelen teklifi geri çevirdim. Rusya'da çalışabilirim. Hollanda ve Çin'den gelen birçok teklif var ama Rusya'ya şu anda daha çok sıcak bakıyorum. Burada çalışmaktan dolayı büyük mutluluk duyarım" dedi.
Genç teknik adama Rusya Premier Ligi'nden ise henüz resmi bir teklif gelmedi.
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Anahtar Kelimeler:TrabzonsporRusyaŞota Arveladze
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