Şota Arveladze Rusya'ya göz kırptı

Trabzonspor ile yoları ayrılan Gürcü teknik adam Shota Arveladze'ye teklif yağıyor! 42 yaşındaki teknik adam, önünde birçok alternatifin bulunduğunu söyledi.

Shota'nın Neftçi Bakü'den gelen teknik adamlık önerisini reddettiği ve hedefinin de Rusya'da çalışmak olduğu ortaya çıktı.

Rus basınına konuşan Shota, "Bakü'den gelen teklifi geri çevirdim. Rusya'da çalışabilirim. Hollanda ve Çin'den gelen birçok teklif var ama Rusya'ya şu anda daha çok sıcak bakıyorum. Burada çalışmaktan dolayı büyük mutluluk duyarım" dedi.