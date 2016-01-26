Şota Arveladze Galatasaray'ı değerlendirdi

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Teknik Direktör Shota Arveladze, "Galatasaray'ın bu sezon ikinci olabilmesi önemli. Bu bile bence başarıdır. Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund ikinciliği bazı durumlarda başarı sayıyorken, Galatasaray'ın bu sezonu ikinci olarak tamamlaması başarıdır" dedi.



"FENERBAHÇE, BU HALİNDEN DAHA KÖTÜ OLMAZ"

Teknik Direktör Shota Arveladze, Lig Tv'de yayınlanan 'Maraton' programına katıldı. Programda önemli açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe hakkında değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe'nin ligin en az gol yiyen takımı olduğunu hatırlatan Shota, "Herkes çok gol atsın ister ama yarışta hala kendi oyununu oynamayan ama kazanan bir takım. İstatistiklere bakıyorum; son dakikalarda inanılmaz baskı kuruyorlar. Beşiktaş'a bakıyorum, oynadığı her maçta hemen hemen aynı performansı sergiliyor, en az 4-5 gol atıyor ama hala Fenerbahçe'yi yakalayamadı. Yakalarsa ne olur görmek lazım. Fenerbahçe bu halinden daha kötü olmaz. Buna rağmen az gol görüp çok gol pozisyonu buluyorlar" ifadelerini kullandı.





"VAN PERSIE AYNI PERFORMANSI GÖSTERMEYEBİLİR, BU GAYET NORMAL"

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Robin van Persie hakkında da konuşan Shota, "Ben Hollanda'da iken Van Persie de oradaydı. Aynı performansı gösteremeyebilir. Bu gayet normal. Ortam farklı, ülke farklı. Kariyerinde çok büyük başarılar yaşadı. Türkiye de Dubai gibi bir yer değil. Sonuçta bir insan. Gidişatı istediği gibi olmayabilir. Hollanda Milli Takımı'nda da istediğini yapamadı. EURO 2016'ya gidemedi. Kendi kalesine gol attı. Bunlar elbette onu olumsuz etkiledi" diye konuştu.

"BURAK YILMAZ BENCE GAYET İYİ OYNUYOR"

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz'a yapılan eleştirileri de değerlendiren Gürcü teknik adam, "Herkes Burak'ı eleştiriyor. Bence gayet iyi oynuyor. Son vuruşu yapamıyor ya da kaleci kurtarmış olabilir. Bazen maçtan sonra bana 'Kaleci çok iyi kurtarışlar yaptı' diye soruyorlar. Kalecinin işi bu zaten" dedi.

Shota, Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Donk hakkında ise, Kasımpaşa'ya orta sahada oynatmak üzere Donk'u transfer ettiğini, duruma ve ihtiyaca göre defans hattında da iyi bir şekilde görev yapabileceğini belirtti.

"GALATASARAY'IN BU SEZONU İKİNCİ OLARAK TAMAMLAMASI BAŞARIDIR"

Galatasaray'ın ligi 2. bitirmesinin başarı sayılabileceğini belirten Shota, "Galatasaray 3 kupa aldı. 1 kupa bile alsa başarısız sayılacak iken bu durumun oluşması onlar için kötü oldu. Bu sezon ikinci olabilmeleri önemli. Bu bile bence başarıdır. Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund ikinciliği bazı durumlarda başarı sayıyorken Galatasaray'ın bu sezonu ikinci olarak tamamlaması başarıdır" ifadelerini kullandı.





"TRABZONSPOR ARTIK ÖNÜNE BAKMALI"

Trabzonspor'daki gidişatı da değerlendiren Shota, "3 Temmuz döneminde bize şampiyonluğu vermediler inancı o kadar içimizde kaldı ki sıkıntılar baş gösterdi. Bundan kurtulamadık. Trabzonspor'un bunu unutması lazım, 3 Temmuz şampiyonluğunu artık düşünmemesi lazım. Her sıkıntıda konu buna bağlanıyor. Bana 3 Temmuz şampiyonluğunun sorulmasından hep korktum. Ne cevap vereceğim diye düşündüm. O kadar çok soruluyordu ki... İşte o zaman ne kadar zor bir konu olduğunu anladım. O soruya vereceğim cevaplar, Trabzon taraftarı için çok önemliydi. Vereceğim cevaplar çok önemliydi ve korkuyordum. Bence artık Trabzonspor önüne bakmalı. Bu kulüp yıllar boyunca bu ligde mücadele edecek. Elbet bir gün şampiyon olacak. Bence bunu düşünmeliler" açıklamasını yaptı.

"TRABZON'DA SABIR ÇOK ZOR BİR İŞ"

Trabzon'da herkesin gergin olduğundan ve bunun herkes tarafından hissedildiğinden bahseden deneyimli çalıştırıcı, "Herkes birbirini suçluyor. Ben kimseyi suçlamadım, herkes suçlu dedim. Sabır çok zor bir iş Trabzon'da. Mesela Valencia, Sevilla takımlarının yöneticileri takımlarına ne diyor merak ediyorum. Dortmund yöneticileri taraftarına ne diyor merak ediyorum. Koskoca Borussia Dortmund'un durumu kötü diye Bayern Münih, liglerinin marka değeri düşmesin diye milyonlarca Euro para verdi Dortmund'a. Trabzon'da bir yönetim seçilmiş. Neden kimse destek olmuyor. Herkes kendi hesabının peşinde" ifadelerini kullandı.

TORKU KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇINDAKİ FAIR PLAY ÖRNEĞİ

Torku Konyaspor - Kasımpaşa maçındaki fair-play örneği hakkındaki düşüncelerini ve o an neler yaşandığını da anlatan Shota, "Attığımız golün yanlış olduğunu ve yapılması gereken doğrunun bu olduğunu düşündüm. O anda bunu kimseye sorma şansımız yoktu. Bunu televizyondan izleyerek anlamak mümkün değil. Benim üzüldüğüm, yaptığımız bu doğru hareketin ardından aleyhimize çok hatalı bir penaltı kararı verilmesi benimle takımı karşı karşıya getirdi. Soyunma odasına girdik, herkes diyor ki bana 'Bak Shota, sen bir karar verdin, bak onlar ne yaptı.' Bu karardan sonra yönetimden bir tepki görmedim ama sanki aynı bakış açısında değilmişiz gibi hissettim. 'Burası İngiltere değil, burada böyle şeyler yapılmaz' gibi bakışları üzerimde hissettim. Biz hırsız değiliz ki. Kasımpaşa'ya da bu yakışırdı. Maçtan sonra yöneticiler geldi, 'Biz olsak yapmazdık, neredeyse küme düşme hattındayız' dediler" açıklamalarında bulundu.

"HEPİMİZİ GÜZEL BİR İKİNCİ YARI BEKLİYOR"

Zirve yarışı hakkında da düşüncelerini paylaşan Gürcü teknik adam, "Kimse bana bozulmasın ama Fenerbahçe ile Beşiktaş baş başa kaldı. Fenerbahçe işini görerek oynuyor. Beşiktaş çok ofansif ve rahat oynuyor. Rakiplerini adeta öldürüyorlar. İyi transferler yaptılar. Bence hepimizi güzel bir ikinci yarı bekliyor" dedi.