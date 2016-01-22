Şota Arveladze'den şaşırtan Ryan Donk açıklaması

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şota Arveladze, Galatasaray'ın sezon ortasında Kasımpaşaspor'dan transfer ettiği Hollandalı orta saha oyuncusu Ryan Donk için "Donk çok yetenekli bir futbolcu. Ben Barcelona teknik direktörü olsam hemen transfer ederdim" dedi.



"HERKES HATA YAPTI"

Katıldığı bir televizyon programında değerlendirmelerde bulunan Şota Arveladze, bordo mavililerden bir kişi ya da bir nedenden dolayı ayrılmadığını söyledi. Sezona iyi başladıklarını belirten Gürcü teknik adam "Genel olarak sorunlarla boğuşan bir takımda göreve başladık. İlk dört hafta iyi sonuçlar aldık. Sonrasındaki kötü gidişin tek bir nedeni yok. Genel anlamda herkes hata yaptı" dedi.

DESTEKSİZLİKTEN YAKINDI

Şota Arveladze Trabzonspor aleyhine yapılan hakem hatalarında camianın bölünmüş olmasının payının büyük olduğunu söyledi. Sadece Galatasaray maçında dolu tribünlere oynadıklarını hatırlatan Şota "Ben Trabzonspor'da futbolcuyken İstanbul'dan Trabzon'a maç izlemeye gelen insanlar vardı. Ben şehirde dolaşırken taraftarlarla konuşup neden maça gelmediklerini sorduğumda kimseden net bir cevap alamadım" dedi.

"ONUR KIVRAK İLE PROBLEM YAŞAMADIK"

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Mersin İdman Yurdu maçında kaleci Onur'un kadroda olmamasıyla ilgili konuşan Şota "Onur, Mersin İdman Yurdu maçına morali bozuk olduğu için gelmedi. O maçta Erkan Zengin cezalı olmasına rağmen bizimle Mersin'e gelmişti. Mehmet Ekici'nin sakatlığı vardı. Zaman zaman böyle durumlar olabilir. Ama Onur ile aramızda bir sorun olmadı" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE AVANTAJLI"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Şota Arveladze, Fenerbahçe'nin potansiyelinin altında futbol oynadığını belirtti. Gürcü teknik adam sarı lacivertli takımın buna rağmen maç kazanmasının büyük avantaj olduğunu vurguladı. Şota "Fenerbahçe bu performansının üzerine çıkarsa şampiyonluk yarışında avantajlı olur" dedi. Şota Arveladze Beşiktaş'ın tüm potansiyelini sahaya yansıttığını belirterek teknik direktör Şenol Güneş'in oynattığı futbolu beğendiğini ifade etti.





"EN ŞANSLISI ETO'O"

Şota Arveladze Süper Lig'deki gol krallığı yarışında Mario Gomez'in daha avantajlı olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın her maç fazla gol pozisyonu ürettiğini belirten Şota "Mario Gomez iki ayağını da kullanabilen, hava toplarına hakim bir oyuncu. Beşiktaş'ın bu oyun tarzında fazla gol atar. Gol krallığında Eto'o'yu da şanslı görüyorum. Çünkü Antalyaspor'da oyun O'nun üzerine kurulu" dedi.

"BARCELONA'YI ÇALIŞTIRSAM DONK'U TRANSFER EDERDİM"

Şota Arveladze Kasımpaşa'dan eski öğrencisi Ryan Donk'un Galatasaray'daki performansını değerlendirdi. Donk'un AZ Alkmaar'dan eski takım arkadaşı olduğunu da hatırlatan Gürcü teknik direktör "AZ Alkmaar'da futbol oynarken Donk 19 yaşındaydı. Takımın en hızlı oyuncusuydu. Donk'u orta sahada oynatmak için Kasımpaşa'ya transfer ettim ama zorunluluktan stoper oynattık" dedi. Donk'un Galatasaray'da başarılı olacağına inandığı ifade eden Şota "Donk'un Melo'dan farklı özellikleri var. Donk çalım atar, pas verir, skor üretir. Ancak çok rahat tavırları olduğundan bazen oyunu kaçırabiliyor. Donk çok yetenekli bir futbolcu. Ben Barcelona teknik direktörü olsam hemen transfer ederdim" dedi.