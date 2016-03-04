Sosyal medyanın son fenomeni Victoria Lomba

Kendisi kökleri Brezilyalı ve İspanyol olan bir melez. Lomba, uzun yıllar makyaj sanatçılığı yapmış. Sosyal Medyanın Yeni Fenomeni Fitness Modeli Victoria Lomba, fitness ve iç çamaşırı modelliği yapıyor. Ta ki bir fotoğrafçının ona model olma teklifiyle gelmesine kadar.



SOSYAL MEDYANIN KRALİÇESİ

O günden sonra Lomba'nın hayatı tamamiyle değişmiş. Kısa süre içerisinde sahip olduğu vücut dolayısıyla sosyal medya fenomeni oluvermiş. Lomba'nın Instagram hesabında 900 bin takipçisi bulunuyor. Facebook sayfasında ise bu sayı tam 3 milyon 783 bin.

DVD'Sİ BİLE VAR



Vücudunun bu formunu yakalayabilmesi için Lomba gayet sıkı bir antrenman programı uyguluyor. Lomba fitness konusunda kişisel eğitmenlik de yapıyor. Ayrıca bu süre zarfında başlangıç seviyesinde olanlar için bir yoga DVD'si de çıkartmış.

FORMUNU SAĞLIKLI YAŞAMA BORÇLU

Şu an için dünyanın en ünlü fitness modeli olmasını sağlıklı yaşamaya olan düşkünlüğüne bağlıyor. Bir çoğumuza göre çok zor olan bu işten hiç şikayetçi değil. Çünkü bu işi yaparken keyif aldığını söylüyor. Bu güne kadar aralarında FHM ve Fransız Playboy'unun da olduğu birçok dergi için modellik yapmış.