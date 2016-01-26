Sosyal Medyanın son fenomeni Human Ali bulundu

Geçtiğimiz günlerde Messi'nin formasını poşetten giyen bir çocuğun fotoğrafı, sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılmıştı.



3-4 yaşlarındaki minik futbolseverin yürekleri sızlatan bu fotoğrafı en çok paylaşılan görüntülerden oldu. Messi, kendine ait Twitter hesabında küçük hayranını bulmak için kampanya başlatmıştı.

O ÇOCUK ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık 2 yıl önce köyünde Messi forması bulunmadığı için ablasına poşetten bir forma yaptırdığını söyleyen Ali'ye Cihan Haber Ajansı ulaştı. Messi'nin küçük hayranı her gece yatağa forma ile girdiğini ifade etti.

Köydeki arkadaşları da Human Ali 'nin Messi hayranlığını doğruladı.

"MESSI'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

Oyuncular arasında en çok neden Messi'yi sevdiği sorusuna Human Ali, "Messi 5 defa dünyanın en iyi futbolcusu oldu. 3 defa altın küre sahibi oldu. Onun için onu çok seviyorum. O çok iyi bir oyuncudur. Onun tüm arkadaşları da çok iyi oynuyorlar." ifadesini kullandı.

Barcelona'da oynayan tüm oyucuları Messi yüzünden sevdiğini söyleyen küçük futbolsever, adlarını ezbere bildiğini söyledi.

"FOTOĞRAFI KİMİN ÇEKTİĞİNİ BİLMİYORUM"

Human Ali'nin ablası Helin ise, "Kardeşim Messi'yi çok seviyor. Onu mutlu etmek için formasını poşetten çizdim ve giyince çok mutlu oldu. Kimin tarafından fotoğrafı çekildiğini bilmiyorum. Ancak bu kadar ses getirdiğini duyunca şaşırdık. Umarım kardeşim Messi kadar iyi bir futbolcu olur gelecekte." diye konuştu.