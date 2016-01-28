Sosyal Medyada Simon Kjaer Patlaması

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana başarılı futboluyla sarı-lacivertli taraftarların büyük sevgisini kazanan Simon Kjaer'e her gün yeni bir video kolajlanıyor.
Taraftarların yoğun eleştirilerine maruz kalan Bruno Alves'in yaptığı hatalardan yola çıkarak hazırlanan videoda, Danimarkalı stopere İsmail Türüt şarkısı eşliğinde methiyeler düzüldü.
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana başarılı futboluyla sarı-lacivertli taraftarların büyük sevgisini kazanan Simon Kjaer'e her gün yeni bir video kolajlanıyor.