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Sosyal Medyada Simon Kjaer Patlaması

Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda Simon Kjaer isminin görüntüleri yer alıyor ve fenerbahçeliler tarafından paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü

Sosyal Medyada Simon Kjaer Patlaması

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana başarılı futboluyla sarı-lacivertli taraftarların büyük sevgisini kazanan Simon Kjaer'e her gün yeni bir video kolajlanıyor.



Taraftarların yoğun eleştirilerine maruz kalan Bruno Alves'in yaptığı hatalardan yola çıkarak hazırlanan videoda, Danimarkalı stopere İsmail Türüt şarkısı eşliğinde methiyeler düzüldü. 

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Simon Kjaer
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