Sosa çabuk unutulacak! Kartal'a Benficalı yıldız...

Benfica'nın genç yetenekleri arasında bulunan ve Çin kulüplerinin 40 milyon euro teklif ettiği halde satışına onay verilmeyen Anderson Talisca, Beşiktaş'ın transfer gündemine geldi.



Benfica Yönetimi'nin genç yeteneği Avrupa'da bir takıma bir senelik kiralamak istediği ortaya çıktı.



Bu oyuncuyu uzun süredir izleyen Beşiktaş İzleme Komitesi'nin "kiralanabiliyorsa hemen kiralansın" diye rapor verdiği öğrenildi. Elini çabuk tutan siyah - beyazlı yönetimin Portekiz kulübüyle bu oyuncu için temasa geçtiği bildirildi.