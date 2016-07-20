Sosa Beşiktaş'ın teklifini reddetti

Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı bir türlü belli olmayan diğer bir futbolcu Arjantinli yıldız Jose Sosa.



Beşiktaş'ta devam etmeme kararı aldığı ve Türkiye'den ayrılmak istediği belirtilen Sosa için her gün yeni bir iddia ortaya atılmaya devam ederken, İtalyan basını tartışmaları alevlendirecek bir habere daha imza attı.



İtalyan basınında servis edilen haberlere göre Jose Sosa'nın Beşiktaş'ın kendisine teklif ettiği sözleşmeyi kabul etmediği ve Türkiye'den ayrılmak istediği iddia edildi.



Sosa'nın İtalya'nın dev kulüplerinden Milan'a gitmek istediği ifade edilirken yıldız futbolcunun Beşiktaş'tan ayrılmak için iyice nabız yokladığı öğrenildi.



Beşiktaş'ta antrenmana katılmadığı her gün için 15 bin Euro para cezası alan Arjantinli futbolcunun kafasına göre Türkiye'den ayrılamayacağını belirten Beşiktaş yönetimi ise oyuncunun kulüpten ayrılması için istenilen bonservisi getirmesi gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.



Milan'da futbol kariyerine devam etmek istediği ifade edilen Tangocu'nun bonservisinde indirim uygulatmak istemesi de Beşiktaş yönetimini bir hayli kızdırmış durumda.



Milan Kulübü'nün Beşiktaş'a yaptığı teklifin detayları da ortaya çıkarken, İtalyan ekibinin Kartal'a 4 milyon Euro tutarında bir teklifte bulunduğu ancak bu teklifin yeterli bulunmadığı belirtildi.



Beşiktaş kulüpten ayrılmak isteyen Jose Sosa için bonservis bedelini belirledi.



Jose Sosa için Milan'dan 8 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Beşiktaş'ın kararının net olduğu ve bonservisinde herhangi bir indirime gidilmeyeceği öğrenildi.



Jose Sosa için Milan'ın yanı sıra İspanya La Liga'ya bu sezon tekrar yükselen Deportivo Alaves'in talip olduğu haberleri de İtalya basınında yazıldı.



BAŞKAN ORMAN NE DEMİŞTİ?



Jose Sosa'nın terör olaylarını bahane ederek “İstanbuldaki terör olayları sonrasında ailem için endişeliyim. Ayrılmak istiyorum. Milan’a gidişim konusunda kolaylık gösterin” isteğine sert tepki gösteren Başkan Fikret Orman şöyle bir açıklama yapmıştı:



“Fransa’da maç sırasında stadın önünde teröristin biri kendini patlattı. Paris Saint-Germain’de oynayan bir oyuncu ertesi gün ’ayrılmak istiyorum’ diyebilir mi, diyemez. Sosa, terör olayları sebebiyle ayrılmak istiyormuş... Buna kuşlar bile inanmaz. Milan’a gitmek istiyormuş... Kontratı olan bir oyuncuyla bizim onayımız olmadan görüşülmesi ahlaken de hukuksal olarak da suç. Oyuncu Beşiktaş’ta oynarken buradan kalkıyor Milan’a gidiyor. Bu süreçte havaalanındaki patlama yok!”



Arjantinli futbolcunun, menajeri Ezequiel Manera’yla birlikte 10 Mayıs’ta İtalya’ya yaptığı seyahatte Çizme deviyle ilk teması kurduğu iddiası ortaya atılmıştı.