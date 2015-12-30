Soru almayan ve yanıtsız bırakan Vitor Pereira gündemden düşmüyor

Teknik direktör Vitor Pereira’nın basın toplantılarında soru almaması tartışılıyor. Peki Pereira neden soru almıyor? Kendisi ve kulüp yetkililerinin yanıtı hemen hemen aynı: “Sürekli futbol dışı sorular soruluyor. Saygı duyulmuyor.” Bu bakış açısının altında yatan nedeni açıklamaya çalışalım...Basın toplantılarında teknik adamlar konuşurken, salon genellikle boş oluyor. Sadece ajans muhabirleri ve Beyaz Futbol, Telegol gibi programların muhabirleri içeride bulunuyor.

iKi SEÇENEK OLUNCA...

Çünkü, basın toplantılarıyla aynı dakikalarda futbolcular mixed zone (karma alan) olarak bilinen bölgeden geçiyor ve gazeteciler burada, kendilerine soru sorabilme olanağına sahip oluyor.Bu çakışma nedeniyle iki seçenek ortaya çıkıyor. Ya basın toplantısına gidilecek, ya karma alanda futbolcuyla konuşulacak. Tercih genellikle futbolcularla konuşma olunca, teknik adamın basın toplantısında, Fenerbahçe’yi sürekli izleyen muhabirler bulunmuyor. Onların olmayınca Pereira’ya daha çok gece yayımlanan TV programlarına konu olacak veya polemik yaratacak sorular soruluyor. O da futbolla ilgili soru istediği için çileden çıkıyor.

Ya haberalma hakkı?

Sorunun çıkış noktasını yanda anlattık. Ancak böyle bir problem var diye, soru yasağı haklı görülebilir mi? Gerekçe ne olursa olsun gazetecinin ve okurun haber alma hakkını gözardı etmemek gerekiyor. Pereira veya bir başka kişi, uygun bulmadığı hatta “saygısızlık” olarak nitelediği sorulara istemiyorsa yanıt vermemeli, herkesin soru sorma hakkını yok etmemeli, o da buna “saygı” duymalı...