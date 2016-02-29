Son mağlubiyetin ardından Hakan Şükür'de patladı!

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane golcülerinden Hakan Şükür, kabus gibi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı futbolcuları yerden yere vurdu. Sarı-kırmızılı takımda forma giyerken şampiyonlukların yanı sıra birçok zorluklar da yaşayan Şükür, futbolcuların mücadele etmediğini söyledi.
Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane golcülerinden Hakan Şükür, kabus gibi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı futbolcuları yerden yere vurdu. Sarı-kırmızılı takımda forma giyerken şampiyonlukların yanı sıra birçok zorluklar da yaşayan Şükür, futbolcuların mücadele etmediğini söyledi.