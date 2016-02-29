Son mağlubiyetin ardından Hakan Şükür'de patladı!

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane golcülerinden Hakan Şükür, kabus gibi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı futbolcuları yerden yere vurdu. Sarı-kırmızılı takımda forma giyerken şampiyonlukların yanı sıra birçok zorluklar da yaşayan Şükür, futbolcuların mücadele etmediğini söyledi.



"GALATASARAY OYUNCUSU BAHANELERİN ARKASINA SIĞINMAMALI"

Resmi Twitter hesbından Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumu yorumlayan Hakan Şükür, "Değerli dostlar Galatasaray'ın şu anki durumu ile ilgili bir şeyler söylememi istiyor.

Birkaç birşey diyelim o zaman.." diyerek sözlerine başlarken şu ifadeleri kullandı; "Mustafa Denizli eleştirilebilir, evet. Yönetim sorunlu, ekonomik süreçle boğuşuyor, evet. Ama Galatasaray oyuncusu insiyatif almalı! Galatasaraylı futbolcu eğer bahanelerin arkasına sığınıyorsa, kendini ortaya koymuyorsa sıkıntıyı orada aramak lazım. Galatasaray forması çok değerli ve milyonların hayalidir. Zor günler yaşanır, maddi dara düşülür, yenilgiler alınır ama mücadelesiz olmaz"