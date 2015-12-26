Son maçta sakatlanan Wesley Sneijder kadroya alınmadı

17. Hafta karşılaşacağı Kayserispor karşılaşması için Galatasaray'ın kardosu belli oldu, sakatlığı nedeni ile Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder kadroya dahil edilmedi
Galatasaray, Kayserispor maçı için bugün saat 16.45’te Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Kayseri’ye hareket ederek karşılaşma öncesinde kampa girecek. Sarı-Kırmızılılar'da Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, sakatlığı sebebiyle Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı.
Galatasaray’ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Fernando Muslera, Bilal Kısa, Jem Paul Karacan, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Umut Bulut, Lukas Podolski, Jose Rodriguez, Sinan Gümüş, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Koray Günter, Olcan Adın, Tarık Çamdal, Emre Çolak, Sabri Sarıoğlu, Eray İşcan, Cenk Gönen.
Galatasaray, Kayserispor maçı için bugün saat 16.45’te Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Kayseri’ye hareket ederek karşılaşma öncesinde kampa girecek. Sarı-Kırmızılılar'da Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, sakatlığı sebebiyle Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı.
Galatasaray’ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Fernando Muslera, Bilal Kısa, Jem Paul Karacan, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Umut Bulut, Lukas Podolski, Jose Rodriguez, Sinan Gümüş, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Koray Günter, Olcan Adın, Tarık Çamdal, Emre Çolak, Sabri Sarıoğlu, Eray İşcan, Cenk Gönen.