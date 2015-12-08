Son İki Maçta Harikalar Yaratan Bruma İspanyolları Etkilemeyi Başardı

Sezona David Moyes yönetiminde başlayan ancak başarısız sonuçların ardından İskoç teknik adamın görevine son veren Sociedad, göreve Eusebio Sacristan'ı getirdi. Uzun yıllar Barcelona'da antrenörlük yapan 51 yaşındaki teknik adam Bruma'nın kaderini değiştirdi.

Barcelona ekolü yaradı

Barça futbol ekolünden beslenen oyun mentalitesiyle Real Sociedad'ın oyun yapısını değiştiren Sacristan, hücumu daha cesur oynatmaya başladı. Daha önce hiç bir etkililiği olmayan Bruma yeni sistemle rahatladı.

Galibiyeti getiren isimdi

Las Palmas ile oynanan kupa maçında Sociedad'daki ilk golünü atan Portekizli futbolcu, ligde bu hafta sonu oynanan Eibar maçında ise kurtarıcı rolü oynadı. Skor 1-1 iken 82. dakikada oyuna dahil olan Bruma yaptığı asistle galibiyeti getirdi.

Bonservis için şans doğdu

İspanyol ekibi sarı-kırmızılılara Bruma için bir yıllık 1.9 milyon euro kiralama bedeli ödedi. Sociedad eğer oyuncunun bonservisini almak isterse Mayıs ayına 7.5 milyon euroluk opsiyonu bulunuyor. Moyes yönetiminde silik bir görüntü çizen ve bir yıllık kiralık dönemi bile tamamlamadan devre arasında geri gönderilme ihtimali doğan oyuncu şimdi takımın en çok öne çıkan isimlerinden bir tanesi haline geldi ve bonservisi için yeniden büyük şans doğurdu.

Tarihin en büyük bütçesi

Oyuncu iyi futbolunu sürdürdüğü sürece bu opsiyonun kullanılması kesin gibi. Çünkü kulübün hiç bir maddi sıkıntısı bulunmuyor. Real Sociedad bu sezon bütçesini 68 milyon euro olarak açıkladı ve bu bütçe tarihinin en büyük bütçesi olarak kayıtlara geçti.