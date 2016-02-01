Son gün Giresunspor’dan 2 bomba birden!

Giresunspor Tesisleri'nde yeni transferler ile bir açıklama yapan kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, İsmail ve Tugay’ın takıma önemli katkı sağlayacaklarını, söyledi. Bozbağ, Kosovalı oyuncuları Vedat Muriqi’nin transferin son gününde gitmek istemesine de tepki gösterdi. Giresunspor ara transfer döneminde Galatasaray’dan Emre Can Coşkun, Torku Konyaspor’dan Vedat Bora ve Brezilyalı Bruno Alves de Souza’yı kadrosuna katmıştı.



Bu arada, Giresunspor teknik direktörü Erkan Sözeri de yaptığı açıklamada, dün Vartaş Elazığspor karşısında alınan sonucu değerlendirerek, "Oyuncu, teknik ekip ve yönetim arasında hiçbir sorun olmamasına rağmen takımın üzerinde adını koyamadığımız bir durum var. Bunu çözemedik. Bu tür maçlardan sonra eleştiri olacak ama dozajı fazla olmayacak. Biz iyi bir takımız ve nerede olduğumuzu da iyi biliyoruz. Bütün sorumluluk benim, takımı ayağa kaldıracak da benim. Daha iyi yerlerde olacağımızdan eminim. Vartaş Elazığspor maçını çıkışın başlangıcı olarak görüyorduk ama şimdi hesapları Adanaspor maçı için yapıyoruz. Biz bir maçtan sonra pes edecek takım değiliz. Kenetlenip daha iyi yerlere gelmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.