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Son Feda Özer Hurmacı'dan

Trabzonspor kulübünde sözleşmesinde indirime giden futbolculara Özer Hurmacı ismininde katıldığı bilgisi alındı

Son Feda Özer Hurmacı'dan

Trabzonspor'un Özer Hurmacı'yla ilgili internet sitesinde yaptığı açıklama şöyle:

Trabzonspor'umuzu yeniden ayağa kaldırma hareketine liderlik yapan ve sözleşmesinde yüzde 35'lik bir indirime giden takım kaptanımız Onur Recep Kıvrak'ın ardından ikinci kaptanımız Özer Hurmacı da Başkanımız Sayın Muharrem Usta ile yaptığı görüşmede 50. Yıl projesine destek vereceğini, bu projenin Trabzonlu ve Trabzonsporlu bir futbolcu olarak kendisini heyecanlandırdığını ifade etti. Yeni kontrat görüşmesiyle ilgili olarak Başkanımız Sayın Muharrem Usta'ya boş mukaveleyi uzatan ve "Üzerini siz doldurun ben altına imza atarım" diyen oyuncumuz Özer'le de yapılan yeni sözleşmede yüzde 35'lik bir indirime gidildi. Takımımıza bu önemli yolculukta büyük katkılar sağlayacağına inandığımız takımımızın ikinci kaptanı Özer Hurmacı'ya teşekkür ediyoruz. 


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Özer Hurmacı
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