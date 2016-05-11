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Son Dakika: Trabzonspor dahil 7 kulübe UEFA Lisans Vermedi!

Spor Toto Süper Lig takımlarına UEFA ağır ceza kesti. Aralarında Trabzonspor’unda bulunduğu toplamda 7 takıma UEFA lisans vermeme kararı aldığını açıkladı.

Son Dakika: Trabzonspor dahil 7 kulübe UEFA Lisans Vermedi!

 

TFF, UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, bugün yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda aranan Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterleri yönünden inceledi ve 2016-2017 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

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TFF Kulüp Lisans Kurulu, yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda aranan Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterleri yönünden inceledi ve 2016-2017 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

TFF’nin yaptığı açıklamaya göre; yapılan incelemeler sonucunda 17 Kulübün UEFA Lisansına başvurduğu görülüp, bunlardan Spor Toto Süper Lig’den Akhisar Belediye Gençlik ve Spor, Beşiktaş A.Ş., Bursaspor, Çaykur Rizespor A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş., İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü A.Ş., Kasımpaşa A.Ş., Osmanlıspor Futbol Kulübü, Sivasspor ve Torku Konyaspor UEFA Lisansı almaya hak kazandı.

Başvuru yapmayan Mersin İdmanyurdu ile birlikte Gençlerbirliği, Antalyaspor, Trabzonspor, Kayserispor, Gaziantepspor ve Eskişehirspor UEFA lisansı alamadı.

PTT 1. LİG’DEN ULUSAL LİSANS ALAN TAKIMLAR

Ulusal Kulüp Lisans başvurusunda bulunan 55 kulübün dosyaları üzerinde yapılan inceleme sonucunda; PTT 1 . Lig’den Kardemir Karabükspor, Giresunspor ve Göztepe A.Ş., Spor Toto 2. Lig’den Fatih Karagümrük A.Ş., Fethiyespor, İnegölspor, Kırklarelispor ve Konya Anadolu Selçukspor kulüpleri Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

Buna göre; 11 Kulüp UEFA Lisansı, 8 Kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

EKSİKLERİ TAMAMLAMAK İÇİN SÜRE TANINDI

Öte yandan TFF Kulüp Lisans Kurulu, kalan 53 kulübe kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 ve/veya 60 gün ek süre tanıdı.

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