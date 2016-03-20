Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe Derbisi Seyircisiz Oynanacak!

Yaşanan terör olayları Galatasaray Fenerbahçe derbisini de etkiledi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar gereğince Türk Telekom Arena'da oynanacak Galaatasaray Fenerbahçe Derbisi seyircisiz gerçekleştirilecek! Karara Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisi var. Seyircisiz oynanacak kararı alınmışken maçın ertelendiği bilgisi geldi.
Spor Toto Süper Lig'de 26. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine saatler kala maçın seyircisiz oynanacağı belirtildi. Türk Telekom Arena'da bugün oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak olan mücadeleye saatler kala İl Spor Güvenlik Kurulu maçı seyircisiz oynatma kararı aldı. İçişleri Bakanlığı maçın seyircisiz oynanması yönünde Galatasaray Kulübüne telkinde bulunduğu öğrenildi. Bunun üstüne saat 16:30'da stada giren taraftarlar dışarı çıkartılmaya başlandı.
Karar değişebilir
Galatasaray taraftarı da bu karara 'yönetim istifa' diye bağırarak tepki gösterdiler. Polis arama yapmaya devam edecek eğer güvenlik yeterli bulunursa seyircili oynanma ihtimali bulunuyor.
Sarı-Lacivertli takım seyircisiz oynanma kararı alınan Galatasaray derbisi için 17.45'te çıkacaktı ancak bekleme kararı aldılar ve emniyet ile valilikten gelecek haberi bekleyerek, 20.00’de başlayacak maç için tesislerden çıkışını erteledi.
Takımların muhtemel ilk 11'i
Galatasaray: Muslera, Linnes, Chedjou, Hakan, Carole, Selçuk, Bilal (Donk), Podolski, Sneijder, Yasin, Umut
Bu 118'inci derbi
Galatasaray ile Fenerbahçe, 58. sezonunu geçiren lig tarihinde 117 kez karşılaştı.
Lig maçlarında sarı-lacivertlilerin attığı 151 gole, sarı-kırmızılılar 116 golle karşılık verdi.