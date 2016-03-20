Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe Derbisi Seyircisiz Oynanacak!

Yaşanan terör olayları Galatasaray Fenerbahçe derbisini de etkiledi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar gereğince Türk Telekom Arena'da oynanacak Galaatasaray Fenerbahçe Derbisi seyircisiz gerçekleştirilecek! Karara Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisi var. Seyircisiz oynanacak kararı alınmışken maçın ertelendiği bilgisi geldi.



Spor Toto Süper Lig'de 26. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine saatler kala maçın seyircisiz oynanacağı belirtildi. Türk Telekom Arena'da bugün oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak olan mücadeleye saatler kala İl Spor Güvenlik Kurulu maçı seyircisiz oynatma kararı aldı. İçişleri Bakanlığı maçın seyircisiz oynanması yönünde Galatasaray Kulübüne telkinde bulunduğu öğrenildi. Bunun üstüne saat 16:30'da stada giren taraftarlar dışarı çıkartılmaya başlandı.



Karar değişebilir



Galatasaray taraftarı da bu karara 'yönetim istifa' diye bağırarak tepki gösterdiler. Polis arama yapmaya devam edecek eğer güvenlik yeterli bulunursa seyircili oynanma ihtimali bulunuyor.



Fenerbahçe: Volkan, Gökhan(Şener), Kjaer, Alves, H.Ali, M.Topal, Josef, Diego, Alper, Volkan Şen, Robin van Persie.

Kariyerinde 3. derbiye çıkacak Kalkavan'ın yardımcılıklarını Alex Taşçıoğlu ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Serkan Ok, çizgi hakemleri olarak da Murat Özcan ve Burak Taşkınsoy görev alacak.

Süper Lig'de 25. hafta sonunda Fenerbahçe 59 puanla ikinci, Galatasaray ise 39 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, taraftar desteğinden yoksun çıkacağı derbiyi kazanıp, Beşiktaş ile çekiştiği şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Bu sezonki performansıyla zirve yarışının çok erken gerisine düşen Galatasaray ise sahadan 3 puanla ayrılıp, taraftarlarına derbi galibiyeti armağan etmeyi amaçlıyor.

İki takım, hazırlıklarını bu akşam yapacakları antrenmanlarla tamamlayacak.

107 yıllık rekabetteki 382. randevuyu, kulüpler arasındaki anlaşma uyarınca konuk Fenerbahçe'nin taraftarları statta izleyemeyecek.

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 107 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 381 maçtan 144'ünü kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 122 kez galip geldi. İki takım 115 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 529 gole, Galatasaray 481 golle karşılık verdi.



Bu 118'inci derbi



Galatasaray ile Fenerbahçe, 58. sezonunu geçiren lig tarihinde 117 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 48-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 36 maç da berabere sonuçlandı.



Lig maçlarında sarı-lacivertlilerin attığı 151 gole, sarı-kırmızılılar 116 golle karşılık verdi.

Sarı-Lacivertli takım seyircisiz oynanma kararı alınan Galatasaray derbisi için 17.45'te çıkacaktı ancak bekleme kararı aldılar ve emniyet ile valilikten gelecek haberi bekleyerek, 20.00’de başlayacak maç için tesislerden çıkışını erteledi.Galatasaray: Muslera, Linnes, Chedjou, Hakan, Carole, Selçuk, Bilal (Donk), Podolski, Sneijder, Yasin, Umut