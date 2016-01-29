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Son 16'da Ziraat Türkiye Kupası programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlarımızın maç programı belli oldu, maçlar 30-21 Ocak ve 1 Şubat tarihinde oynanacak

Son 16'da Ziraat Türkiye Kupası programı belli oldu

 Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar ve programları belli oldu.

Son 16'ya kalan 12 takım Spor Toto Süper Lig'den olurken kalan 4 takım ise 2. Lig'den katılyor. PTT 1. Lig'den kupaya devam eden takım kalmazken, Spor Toto 2. Lig'den yoluna devam eden 4 takımın da Kırmızı Grup'tan çıkması dikkatlerden kaçmadı.

2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler ile Bursaspor eşleşirken, Bucaspor'un rakibi ise Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'ı İstanbul'da yenerek grubunu lider tamamlayan 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor, Çaykur Rizespor ile eşleşirken, Tepecik Büyükçekmece ise Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.

Eşleşmeler ve program TFF tarafından açıklandı Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grup aşamasında ilk iki sırayı alan takımlar son 16 turunda çapraz olarak eşleşti.

Tek maç eleme usulüne göre 30-31 Ocak ve 1 Şubat'ta grup birincilerinin sahasında oynanacak maçların programı şöyle:

30 Ocak Cumartesi: 20.45 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)

31 Ocak Pazar: 12.00 Sivas Belediyespor-Çaykur Rizespor (Muhsin Yazıcıoğlu)

14.00 Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 Torku Konyaspor-Antalyaspor (Büyükşehir Torku Arena)

17.45 Bucaspor-Beşiktaş (Yeni Buca)

20.45 Galatasaray-Gaziantepspor (Türk Telekom Arena)

1 Şubat Pazartesi: 18.00 Medipol Başakşehir-Büyükçekmece Tepecikspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.45 Trabzonspor-Akhisar Belediyespor (Hüseyin Avni Aker)

Kaynak: Sporcope.com
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