Şok sakatlığı Vitor Pereira açıkladı

Türkiye Kupası H Grubu 3. maçında Giresunspor'u 2 - 0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, "Bizim için kazanmak önemliydi." dedi.



Giresunspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Vitor Pereira, rakip karşısında son derece zorlu bir zeminde oynadıklarını belirtti. Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa önce maçı değerlendiren Portekizli teknik adam, şunları söyledi:

"ZEMİN OYUN KALİTESİNİ ZORLADI"

"Tipik bir kupa karşılaşmasını geride bıraktık. İyi takımla karşılaştık. Son derece zorlu bir zeminde oynadık. Top sekiyordu. Tek pas oynamak son derece zordu. Berbat bir zemin vardı. İstediğimiz oyunu sahaya koyamadık. Rakip bu sürede dengesini sağladı ve vermek istemediği boşlukları hızlı kapattı. Yapılan ortalar kale arkasına gitti. Zemin son derece zorladı oyun kalitesini. Birçok pozisyonda son pası veremedik.

"DEPLASMAN MAÇLARI ZOR GEÇER"

Gayretli bir oyun ortaya koyan cesur bir takıma karşı oynadık. İlk golden sonra rakip riskler aldı, daha çok gol atabilirdik son pası verebilseydik. Daha çok topa sahip olabilirdik ama zeminden dolayı bunu başaramadık. Bizim için kazanmak önemliydi. Böyle turnuvalarda deplasman maçları hep zor geçmiştir."

"BA'NIN SAKATLIĞI CİDDİ OLABİLİR"

Karşılaşmada sakatlanan Abdoulaye Ba'nın durumuyla ilgili de konuşan Vitor Pereira, "Kesin bir bilgim yok ama onun sakatlığı ciddi olabilir. Öyle gözüküyor. Sağlık ekibine bunu sormamız lazım. MR çektirecek ve göreceğiz durumunu." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların performanslarını değerlendirebileceği bir maç olmadığının altını çizen Portekizli teknik adam, "Çok zorlu bir karşılaşmaydı. Karakteristik açıdan zorlu geçti. Bu nedenle oyuncuların bireysel performanslarını analiz etmek bizim için zorlu olacak. İkili mücadele halinde geçti. Zeminden dolayı top kayıpları oldu. Kopuk bir oyun oldu. Bireysel performansları değerlendirmek zordu. Önemli olan kazanmış olmamız." şeklinde konuştu.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞKA FENERBAHÇE OLACAK"

Giresunspor ile oynayacakları bir sonraki maça farklı bir kadroyla çıkacaklarını belirten Pereira, "Bugün bir takım oynadı, Çarşamba günü başka bir takım oynayacak. Risk almak istemiyoruz lig maçı öncesi. Çarşamba günü başka bir takım sahada olacağız." dedi.

Son olarak Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür eden Vitor Pereira, "Taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. 90 dakika arkamızda oldular. Teşekkür ediyorum onlara." dedi.

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı, basın toplantısında ise aynı şeyleri dile getirirken, aldıkları 2-0'lık galibiyeti de taraftarlarına armağan ettiklerini söyledi.