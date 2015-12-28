Şok puan kaybının ardından Mustafa Denizli'den operasyon sinyali

Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 1-1 sona eren Kayserispor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "Bir puan kötünün iyisi bizim için" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, maç sonu değerlendirmesinde, "İlk yarının son maçı. Bizim adımıza önemli bir maçtı. Bulunduğumuz puan farkını, yarın ne olur bilmiyoruz ama bu maçı kazanarak devam etmeyi amaçladık. İlk yarıda kötü bir futbol ortaya koyduk. Bizim için içeride ve dışarıda oynadığımız her maçı kazanamadığımız takdirde kayıp maçlardır. Bu da kayıp maçlardan bir tanesidir" diye konuştu.

"KAZANAMADIĞIMIZ HER MAÇ BİZİM İÇİN KAYIPTIR"

Denizli, ligde ikinci yarı müthiş bir çekişme olacağını belirterek, "Bugün sahaya sürdüğümüz kadro itibariyle kötünün iyisi olarak değerlendirebiliriz. İlk yarıda mahkum bir görüntü ortaya çıktı. İkinci yarıda toparlandık. Bizim de iki tane net pozisyonumuz vardı ama kazanmamız için yeterli değildi. Bu şartlarda bir puanın kötünün iyisi olarak değerlendirebiliriz. Kazanamadığımız her maç bizim için kayıptır. İlk yarıyı bu maçla tamamladık. Çok önemli bir süreye sahip değiliz ikinci yarının hazırlıkları için. Mutlak surette bizim için değişim sayılabilecek hamlelerin peşindeyiz. Bunları gerçekleştirdiğimiz takdirde ikinci yarıda daha fazla alternatifi olan, sıkıntı yaşadığımız bölgelerin doldurulması açısından önemli bir süreç olacak. Geldiğimiz günden beri yönetime raporlar sunuyorum. İkinci yarı başlamadan ümit ediyorum bu düşüncelerimizi gerçekleştiririz. Önümüzde müthiş bir çekişmeye sahne olacak ikinci yarı var. Biz bu ikinci yarının her haftasından içinde olacağız. Bugün kazansaydık mutlulukla dönecektik. Bizim için önümüzdeki 15 gün değerlendirilmesi gereken bir süreç. Buna daha da yoğunlaşacağız. Bizim düşüncelerimiz sadece bu sezon itibariyle ne yapabiliriz değil. Tercih edeceğimiz futbolcu profilleri geldiğinden itibaren katkı sağlayacak, önümüzdeki yılları da devam ettirecek futbolcu olacak. Bir tecrübeli sınıfına girecek yaş ortalaması 15 olacak. Onun dışındakilerin tamamı 25 yaş altı olacak. Çeşitli yerlerde çalışmalarımız var" dedi.

"SEZON SONUNDA YAPABİLECEĞİMİZ HAMLELERİ BUGÜNDEN YAPMAK NİYETİNDEYİZ"

Denizli, transferler ile ilgili olarak ise, "Bir iki tane 20 yaş altı olacak, ciddi manada futbol piyasasında var olacak isimler, diğerleri de 20-25 yaş arasında olacak kişiler. Sezon sonunda yapabileceğimiz hamleleri de bugünden yapmak niyetindeyiz. İki aşamalı çalışma düşünmüyoruz. Sezon sonunda bir ihtiyaç çıkmaması için bu dönemi değerlendirmek niyetindeyiz. Düşündüğümüz sayı ve ilgilendiğimiz sayı arasında fark var. Bu yarışın Nisan ayının ortalarında nereye geleceğini hep beraber yaşarız. Bizim son haftalarda puan kaybettiğimiz maçlarda rakiplerimiz kayıpsız kapatamadı. Kadromuzda yer alması gereken 3 arkadaşımız aramızda değil. Dolayısıyla 2. yarıda böyle sıkıntılar yaşamayacağımızı düşünüyorum. Alternatifleri kendi içimizde yamama tabiri ile doldurmaya çalışıyoruz. Tam bizim istediğimiz sonuçları vermiyor ama bu günleri de başka türlü geçme şansımız yoktu" şeklinde konuştu.

"BİZİM HAKEMLERLE İŞİMİZ OLMAZ"

Hakemlerle ilgili olarak sorulan bir soruya ise Mustafa Denizli, "Şenol benim 40 yıllık arkadaşımdır. Bazen esprileri oluyor. Bizim hakemlerle işimiz olmaz. Hiç kimseyi hedef almayız. Sadece kötü yönetimlerinden bahsettik. Kötü hakem de demedik. Yanlış da değerlendirebiliriz. Bugün de pozisyonlar oldu. Değerlendirmelerine katılmayabiliriz. 90 dakika sonunda değerlendirmelerimizi söylüyoruz. Hakem hatasıyla da çok maç kazandık, hakem hatasıyla da çok maç kaybetti. Kendilerine güvenim başka yanlış değerlendirme yapmaları başka bir şeydir. Onun dışında başka bir şey söylemedim. Dolayısıyla herkes ne söyler onu bilemem ama gerektiği zaman da cevap verebiliriz. Bunlar büyütülecek hadiseler değildir" diye konuştu.