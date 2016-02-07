Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şok puan kaybı sonrası Mustafa Denizli'den acı itiraflar

Mustafa Dеnizli, gоlsüz bеrаbеrе kаldıklаrı Tоrku Konyaspor mаçındаn sоnrа "Hem uyuduğumuz hem de uyutulduğumuz bir ilk yarı оynаdık. Konyaspor'un tuzаğınа düştük. "dеdi.

Şok puan kaybı sonrası Mustafa Denizli'den acı itiraflar

 Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Arena'da oynanan ve 0-0 eşitlikle sonuçlanan müsabakanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KONYASPOR'UN TUZAĞINA DÜŞTÜK"

Kurt hoca "Uzun süre sonra ligde bir maçta gol atamadık. Uyuduğumuz, uyutulduğumuz bir 45 dakika oynandı ilk yarıda. 2. yarıda uyandık, tempomuzu yükselttik. İlk yarıda Konyaspor'un tuzağına düştük. Bunlar çok ciddi kayıplar oluyor. İyi de oynasak, kötü de oynasak kazanmak çok önemliydi." dedi.

"SİNAN'IN SAKATLIĞI SÜRPRİZ OLMADI"

Sarı-Kırmızılılar'ın hocası, Sinan Gümüş'ün sakatlığına ilişkin, "Sinan'ın sakatlığı benim için çok sürpriz bir sakatlık değil. Büyük bir ihtimalle baskının getirdiği bir sonuç bu. Sinan'ın çok iyi bir grafiği vardı ve bu onda baskı yaratmış olabilir. 2 hafta sonra aramıza dönecektir" dedi.

"SNEIJDER'İN GİDECEĞİNİ ZANNETMİYORUM"

Denizli, Sneijder'e Çin'den teklif aldığı iddiaları ve Burak Yılmaz'ın ayrılması konusunda ise şu demeci verdi:

"Birçok yazılanın gerçekle ilgisi yok. Sneijder'ın gideceğini zannetmiyorum. Ben Burak'ın kalması için çok çabaladım ama ayrılmayı çok istedi. Kalsaydı da çok yararlı olamayabilirdi. Toplamda da 18-20 milyon Euro'luk bir tasarrufumuz oldu Burak'ta."
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Denizli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.