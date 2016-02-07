Şok puan kaybı sonrası Mustafa Denizli'den acı itiraflar

Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Arena'da oynanan ve 0-0 eşitlikle sonuçlanan müsabakanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"KONYASPOR'UN TUZAĞINA DÜŞTÜK"

Kurt hoca "Uzun süre sonra ligde bir maçta gol atamadık. Uyuduğumuz, uyutulduğumuz bir 45 dakika oynandı ilk yarıda. 2. yarıda uyandık, tempomuzu yükselttik. İlk yarıda Konyaspor'un tuzağına düştük. Bunlar çok ciddi kayıplar oluyor. İyi de oynasak, kötü de oynasak kazanmak çok önemliydi." dedi.

"SİNAN'IN SAKATLIĞI SÜRPRİZ OLMADI"

Sarı-Kırmızılılar'ın hocası, Sinan Gümüş'ün sakatlığına ilişkin, "Sinan'ın sakatlığı benim için çok sürpriz bir sakatlık değil. Büyük bir ihtimalle baskının getirdiği bir sonuç bu. Sinan'ın çok iyi bir grafiği vardı ve bu onda baskı yaratmış olabilir. 2 hafta sonra aramıza dönecektir" dedi.

"SNEIJDER'İN GİDECEĞİNİ ZANNETMİYORUM"

Denizli, Sneijder'e Çin'den teklif aldığı iddiaları ve Burak Yılmaz'ın ayrılması konusunda ise şu demeci verdi:

"Birçok yazılanın gerçekle ilgisi yok. Sneijder'ın gideceğini zannetmiyorum. Ben Burak'ın kalması için çok çabaladım ama ayrılmayı çok istedi. Kalsaydı da çok yararlı olamayabilirdi. Toplamda da 18-20 milyon Euro'luk bir tasarrufumuz oldu Burak'ta."