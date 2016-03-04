Şok olaylar kupa maçının iptal edilmesine neden oldu!

PAOK ile Olympiakos arasında oynanan Yunanistan Kupaı yarı final maçında çıkan olaylar nedeniyle ertelenmesinin ardında turnuvanın iptal edildiği bildirildi.



Konu hakkında açıklama yapan Yunanistan Spor Bakanı Stavros Kontonis, Yunanistan Kupası'nın yeni bir karar alınana kadar bu sezon iptal edildiğini açıkladı.



Kontonis, ilk olarak ülkedeki tüm futbol turnuvalarını iptal etmeyi düşündüklerini ancak sonra bunu kupayla sınırlı tutma kararı aldıklarını dile getirdi.



(Hürriyet)