Şok mağlubiyetin ardından Ersel Uzgur taraftarlardan özür diledi

Bursaspor'da bu sezon işler hiçte iyi gitmiyor, geçen hafta deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilen ekip evinde Osmanlıspor'a 4-0 yenilerek adeta bozguna uğradı, teknik direktör Ersel Uzgur Bizi sevenlerden özür diliyoruz şeklinde açıklamalarda bulundu





Bursaspor Teknik Direktörü Ersel Uzgur, ligde Osmanlıspor'a 4-0 yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu durumda bulunmaktan memnun değiliz. Bizi sevenlerden özür diliyoruz." dedi.

Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nun 15. hafta açılış maçında konuk ettiği Osmanlıspor'a 4 - 0 yenilen Bursaspor'da Teknik Direktör Ersel Uzgur, sevenlerinden özür diledi. Maçın ardından değerlendirmede bulunan Uzgur, "Osmanlıspor'un kontratakta etkili olduğunu biliyorduk. Yediğimiz erken goller oyun disiplinimizi bozdu. Buna bir reaksiyon göstermeye çalışırken üçüncü golle demoralize olduk." diyerek, şöyle dedi:

"İkinci yarı yeni bir düşünce ile bu kötü durumdan kurtulmaya çalıştık. Bulduğumuz az sayıda pozisyonu değerlendiremeyince kendi kalemizde gol gördük. Bu durumda bulunmaktan memnun değiliz. Bizi sevenlerden özür diliyoruz. Bursasporlu oyuncularla buralara geldik. Bu durumdan çıkacak olanlar da onlardır.

Son bir hafta ve ondan önce Bursaspor'un her ferdi daha iyi duruma gelmek için çalışıyor. Ama içinde bulunduğumuz durum ve bugün ki maçın yarattığı atmosferle de maalesef bu durumdayız ve buradan kalkmak zorundayız. Ön tarafta çoğalmada ve gol atmada sıkıntılarımız var. Son dönemde Necid de gol atamıyordu. Tom iyi durumda, onu değerlendirip gol bulmayı denedik ama maalesef başaramadık."