Şok mağlubiyetin ardından Dursun Özbek aldığı karar ile şaşırttı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'ya 3-1 yenilerek Avrupa'da havlu atan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, kendisine ait @dursunozbek2015 adlı Twitter hesabını kapattı.

Özellikle sosyal medyada, Sarı-Kırmızılı taraftarların yoğun eleştiri yağmuruna tuttuğu Özbek'in, hangi nedenle hesabını kapattığı bilinmiyor.



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, eşi Mesude Özbek ile kızı ve damadı ile birlikte Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi yerinde takip etmiş ve 3. golden sonra taraftarlar isyan ederek, yönetim ve Mustafa Denizli'yi istifaya davet etmişti.