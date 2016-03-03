Şok kavga sonrası Tolunay Kafkas bıraktı!

Spor Toto Süper Lig'de son dönemde kötü sonuçlar alan Kayserispor'da Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı. Görevden ayrılmak isteyen Kafkas'ın istifasının kabul edildiği ve başarılı çalıştırıcı ile yolların ayrıldığı ifade edildi.



Geçtiğimiz günlerde yönetim kurulundan isimlerle basın toplantısı düzenleyen Kafkas, takımı Süper Lig'de tutacakları yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

BAŞKAN VEKİLİ ORTAKÖYLÜOĞLU: KAFKAS'A TEŞEKKÜR EDERİZ

Kayserispor Başkan Vekili Oğuz Ortaköylüoğlu, Teknik Direktör Tolunay Kafkas'tan istifa konusunda talep geldiğini belirterek, "Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Teknik Direktör Tolunay Kafkas'a verdiği emeklerinden dolayı yönetim olarak teşekkür ederiz" diye konuştu.

23 HAFTADA 23 PUAN

Tolunay Kafkas, 7 Temmuz 2015 tarihinde Kayserispor ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Kafkas yönetimindeki Kayserispor, Süper Lig'de 23 hafta geride kalırken topladığı 23 puanla 15. sırada yer alıyordu.