Şok gerçek ortaya çıktı Real Madrid'in ceza alma sebebi belli oldu

Real Madrid Genel Direktörü Jose Angel Sanchez ve kulübün hukuki işler direktörü Javier Lopez Farre, reşit olmayan futbolcuları kural dışı takımda tutmaları gerekçesiyle FIFA'nın verdiği iki dönem transfer yasağıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.



İKİSİ ZIDANE'İN ÇOCUKLARI

FIFA'nın ceza verme gerekçelerini "gülünç ve saçma" olarak yorumlayan Sanchez, "39 futbolcu hakkında soruşturma yürütülüyordu ve 8 futbolcudan dolayı ceza verildi. Detayları veremem ama bunların 2'si Zidane'ın çocukları. Bir tanesi de Ezequiel Garay'ın (Zenit'te forma giyen Arjantinli futbolcu) erkek kardeşi" açıklamasında bulundu.





"KURAL DIŞI İŞLEM YAPMADIK"

Real Madrid'in reşit olmayan yabancı futbolcu getirirken asla kural dışı bir işlem yapmadığını belirten Sanchez, "Yabancı bir futbolcuyu getirirken onu ailesinden uzaklaştırmadık. Bu kulübün değerleri ve etik kuralları var" ifadelerini kullandı.





"İTİRAZIMIZ OLUMLU SONUÇ VERECEK"

FIFA'ya itiraz etmeleri için 3 günde haber vermeleri, 7 gün içinde de itiraz gerekçelerini sunmalarını gerektiğini söyleyen Sanchez, "Kulübümüz, yapılacak itirazın olumlu sonuç vereceğine güveniyor. Konuyu CAS'a gitmeye gerek kalmadan FIFA içinde çözmeyi umuyoruz" diye konuştu.





"KULÜBÜN İMAJINA ZARAR VERDİ"

Real Madrid Genel Direktörü, FIFA'nın verdiği cezanın kulübün imajına da zarar verdiğini belirterek, "Beklenmedik bir karar çıktı. Bu zamana kadar hiçbir hazırlık yapmamıştık. Transfer yasağı, temmuz ayında yürürlüğe girecek gibi görünüyor ama itirazımız sonrası değişiklikler olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Real Madrid'in hukuki işler direktörü Farre ise geçmişte aynı cezayı alan Barcelona'dan durumlarının farklı olduğunu savunarak, "Biz doğru hareket ettik. Belgelerimiz bunu gösteriyor. FIFA bir hata yaptı. Zaten bu tip olaylardan dolayı itiraz organları var" dedi.