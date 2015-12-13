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Şok Galatasaray-Fenerbahçe Voleybol Derbisi Tamamlanamadı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan bayanlar Voleybol derbisinde küfürlü tezahürat nedeniyle karşılaşma yarıda kaldı ve hakemin kararıyla tamamlanamadı

Şok Galatasaray-Fenerbahçe Voleybol Derbisi Tamamlanamadı
 Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan bayanlar Voleybol derbisinde  küfürlü tezahürat nedeniyle karşılaşma yarıda kaldı ve hakemin kararıyla tamamlanamadı
Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe Grundig takımları Burhan Felek Spor Salonu'nda karşılaştı. Galatasaraylı oyuncuların hakem Bülent Bozkurt'a itiraz ettiği sırada Fenerbahçeli bir taraftarın atkı gösterdiği iddiasıyla Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi. Galatasaray taraftarları sahaya yabancı maddeler atarak, salonda bulunan Fenerbahçe bayrağını sökerek aşağı attı.

İlk 2 seti Fenerbahçe kazandı. 3. sette ise Galatasaray taraftarlarının küfürlü tezahüratlar nedeniyle maça ara verildi. Sahaya bozuk para atıldı ve hakemler sahadan çekildi.

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GalatasarayFenerbahçe
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