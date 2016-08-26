ŞOK! Fenerbahçe Avrupa'dan men...

UEFA'daki sicili kötü olan Fenerbahçe, birçok kez seyircisiz oynama cezasıyla baş başa kalmıştı. UEFA'nın takibinde olan ve hata lüksü olmayan sarı-lacivertli kulübe dün bir taraftar şok yaşattı.



Maç sonunda sahaya giren taraftar, deplasman yani Fenerbahçe tribününden olmamasına rağmen UEFA'nın bu konudaki kuralları, yürekleri ağızlara getiriyor. UEFA yönetmeliğine göre, her takım kendi taraftarından sorumlu olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Fenerbahçe'nin geçmişteki olayları da hesaba katılınca Avrupa kupalarından yeniden ihraç edilmesi gündemde.



Habertürk'ün haberine göre Letzigrund Stadı’nda da ayrılan bölümden sahaya hiç bir taraftar atlamadı. Uzun demirlerden dolayı da zaten bu mümkün değil. Sahaya giren taraftarlar diğer bölümde olduğu için İsviçreliler’in sorumluluğunda. Bunun için şimdi UEFA’nın nasıl tavır takınacağı bilinmiyor.