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Şöhretler Salon Futbol Turnuvası Galatasaray eski futbolcuları da katılıyor

Almanya'nın Oldenburg kentinde başlaması beklenen Şöhretler Salon Futbol Turnuvasına Galayasaraylı eski futbolcularda davet edildi

Şöhretler Salon Futbol Turnuvası Galatasaray eski futbolcuları da katılıyor

 Werder Bremenli eski kaleci Dieter Burdenski'ye ait spor ajansı tarafından organize edilen turnuvada şöhretlerden oluşan 6 takım yer alacak. Takımlar iki grupta mücadele edecek. A grubunda Ajax, Hamburger SV ve Werder Bremen, B grubunda ise VfB Oldenburg, Galatasaray ve Bayer Leverkusen takımları mücadele edecek. 



Cup der Öffentliche ismi verilen turnuva Oldenburg EWE Arena'da düzenlenecek. 9 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak olan turnuva bir gün sürecek. Bu turnuvaya Galatasaraylı şöhretler üçüncü kez katılacak. Galatasaraylı şöhretler takımında Hakan Ünsal, Ümit Davala ve Bülent Korkmaz gibi birçok ünlü ismin yer alması bekleniyor.

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Şöhretler Salon Futbol Turnuvası
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