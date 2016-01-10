Sneijder'dan Ajax kampına sürpriz ziyaret

Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi kamp çalışmaları için Antalya'da bulunan Galatasaray'ın yıldızı Sneijder, Hollanda ekibi Ajax'ın kampını ziyaret etti.



Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynadığı Karşıyaka mücadelesinin ardından ligin ikinci yarısı öncesi kamp çalışmaları için Antalya'ya geldi. Bugün Antalya'daki ilk antrenmanını gerçekleştiren Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder, antrenman öncesi aynı bölgede kamp kapan ülkesinin takımı Ajax'ın kampını ziyaret etti.

Futbola başladığı kulüp olan Ajax'ın kampını ziyaret eden Sneijder, Teknik Direktör Frank de Boer ile de bir süre sohbet etti. - ANTALYA