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Sneijder ve Podolski haftaya yok!

Gаlаtаsаrаy'da Lukаs Pоdоlski ve Wеslеy Snеijdеr, sarı kart cеzаlısı durumunа düştü

Sneijder ve Podolski haftaya yok!

 Trabzonspor maçının öncesi 3 sarı kartı bulunan Podolski, 70. dakikada Aykut Demir ile yaşadığı tartışmanın ardından sarı kart görerek cezalı duruma düşerken, ligde 7 sarı kartı bulunan Sneijder ise 79. dakikada sarı kart görerek, cezalı duruma düşen bir diğer sarı-kırmızılı oyuncu oldu.

Her iki oyuncuda 23. haftadaki Gaziantepspor maçında forma giyemeyecek.

Öte yandan, Galatasaray'a 1-1'lik beraberliği getiren gole imzasını atan Podolski, ligdeki gol sayısını 10'a çıkardı. Attığı golle takımını yeniden hareketlendiren Podolski, 9 golü bulunan Burak Yılmaz'ı geçerek takımının en golcü ismi durumuna geldi.

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