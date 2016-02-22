Sneijder ve Podolski haftaya yok!

Trabzonspor maçının öncesi 3 sarı kartı bulunan Podolski, 70. dakikada Aykut Demir ile yaşadığı tartışmanın ardından sarı kart görerek cezalı duruma düşerken, ligde 7 sarı kartı bulunan Sneijder ise 79. dakikada sarı kart görerek, cezalı duruma düşen bir diğer sarı-kırmızılı oyuncu oldu.

Her iki oyuncuda 23. haftadaki Gaziantepspor maçında forma giyemeyecek.

Öte yandan, Galatasaray'a 1-1'lik beraberliği getiren gole imzasını atan Podolski, ligdeki gol sayısını 10'a çıkardı. Attığı golle takımını yeniden hareketlendiren Podolski, 9 golü bulunan Burak Yılmaz'ı geçerek takımının en golcü ismi durumuna geldi.