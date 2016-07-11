Sneijder Selçuk İnan’a isyan etti

Yönetimin 14 isme uyguladığı cezalar arasında en ağırına maruz kalan Hollandalı, tatilini yarıda kesip kaptana sisyan ederek olan bitene anlam veremediğini söyledi.



Galatasaray’da son dönemde yaşann gelişmeler tüm takımı etkiledi. Yönetimin başta Sneijder olmak üzere 14 futbolcuya ceza kesmesi sarı-kırmızılı oyuncuların tepkisini çekmeye devam etti. Efsane kaptan Turgay Şeren’in cenazesinde bir araya gelen Sneijder ve Selçuk İnan arasında yaşanan ilginç diyalog dikkatlerden kaçmadı.



Uzun süre birbirlerine sarılan ikili, kısa bir durum değerlendirmesi yaptı. Uygulanan cezaların bir saçmalık olduğunu dile getiren Sneijder, “olan bitene anlam veremedim. Neden böyle bir uygulama yapıldı.” derken, kaptan Selçuk İnan ise arkadaşına “Yapılanları ben de doğru bulmuyorum. Döndükten sonra mutlaka bu konuyu konuşalım” dedi.



SOĞUK SAVAŞ



Wesley Sneijder ile başkan Dursun Özbek arasında yapılması planlanan toplantı bir türlü gerçekleşmiyor. İki taraf da verilen cezalar hakkında görüşmeye yanaşmazken, adeta soğuk savaş başladı. Takımdaki bu iletişim kopukluğunun sahaya nasıl yansıyacağı da merak konusu.



Kaynak: AMK.Spor