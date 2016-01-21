Sneijder'in Menajerinden taraftarı çıldırtacak açıklama

UEFA'nın, "Galatasaray, mali kriterleri yerine getiremedi" açıklamasından hemen sonra konuşan Başkan Dursun Özbek, "Bizim 1+1 yıllık Avrupa Kupaları'ndan men edilmemizi istiyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Bu sıcak ve tedirgin edici sözlere ilk tepki, Wesley Sneijder'in menajeri ve bir anlamda kariyer planlayıcısı Guido Albers'ten geldi. Hollandalı yıldızın sözleşme uzattığı dönemde de çarpıcı mesajlar veren Albers "Men cezası gelirse ona kulüp bulurum" dedi.
UEFA'nın, "Galatasaray, mali kriterleri yerine getiremedi" açıklamasından hemen sonra konuşan Başkan Dursun Özbek, "Bizim 1+1 yıllık Avrupa Kupaları'ndan men edilmemizi istiyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Bu sıcak ve tedirgin edici sözlere ilk tepki, Wesley Sneijder'in menajeri ve bir anlamda kariyer planlayıcısı Guido Albers'ten geldi. Hollandalı yıldızın sözleşme uzattığı dönemde de çarpıcı mesajlar veren Albers "Men cezası gelirse ona kulüp bulurum" dedi.