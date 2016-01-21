Sneijder'in Menajerinden taraftarı çıldırtacak açıklama

UEFA'nın, "Galatasaray, mali kriterleri yerine getiremedi" açıklamasından hemen sonra konuşan Başkan Dursun Özbek, "Bizim 1+1 yıllık Avrupa Kupaları'ndan men edilmemizi istiyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Bu sıcak ve tedirgin edici sözlere ilk tepki, Wesley Sneijder'in menajeri ve bir anlamda kariyer planlayıcısı Guido Albers'ten geldi. Hollandalı yıldızın sözleşme uzattığı dönemde de çarpıcı mesajlar veren Albers "Men cezası gelirse ona kulüp bulurum" dedi.



HEDEFLER VE GERÇEKLER

Albers "Galatasaray bu duruma düşmemeliydi. Gerçekten çok üzülüyoruz. Wesley ile beraber imza atarken kulübün vizyonundan, gelecekten konuşurken, planlar arasında her yıl Avrupa'ya katılma ve bir Avrupa Kupası'nı kazanmak vardı. Artık bu gidişle çok zor. Yöneticiler Amrabat gibi futbolcu yetiştirip değerini katlayarak İngiltere'ye satmayı planlıyorlar ama bu düzenle, bu vizyonla Galatasaray'dan hiç bir futbolcu İngiltere'ye transfer olamaz." dedi.

"HEMEN KULÜP BULURUM"

Sneijder'in menajeri Albers "Wesley, burayı bu muhteşem şehir, taraftar ve Galatasaray'ın büyüklüğü için tercih etti. Takımın her yıl Şampiyonlar Ligi'nde olması da bir tercih sebebi. Fakat men cezası gelirse nasıl düşünür bilemem! O da geleceğiyle ilgili artık doğru karar vermeli. Devre arası serbest kalma maddesi 20 milyon Euro ama sezon sonunda rakam 7.5 milyon Euro olacak. Ben eğer Wesley isterse, ona 7.5 milyon Euro verecek bir kulüp tabii ki bulurum. Açıkçası ben onun yerinde olsam ayrılırdım." açıklamasında bulundu.

(Kaynak: Fanatik)