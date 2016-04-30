Slaven Bilic West Ham'da destan yazdı

Beşiktaş'ın başına büyük ümitlerle getirilen ve taraftarların sevgisini kazanmasına rağmen, yönetimin isteklerini gerçekleştiremeyen Slaven Bilic, resmen şov yaptı.
İngiltere Premier Lig'de iddiası kalmayan West Bromwich Albion ile Avrupa bileti almak isteyen West Ham United karşı karşıya geldi. West Ham United deplasmanda 3-0'lık skorla galibiyete ulaştı.
Fenerbahçe iddialarını yalanladı
West Ham'ın önümüzdeki sezon Olimpiyat Stadı'na taşınması ile ilgili olarak Bilic, "Çok heyecan verici. Orada olmak istiyorum. Bu adım, kulübün ileri gittiğini gösteriyor. Gerçekten çok güzel olacak. Önümüzdeki sezonu şimdiden heyecanla bekliyorum." yorumunu yaptı.
Slaven Bilic, West Bromwich Albion Menajeri Tony Pulis'i överek, "Uzun süredir, dünyanın en zor liginde çalışıyor. Onun harika işler başardığını düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.