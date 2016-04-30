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Slaven Bilic West Ham'da destan yazdı

Slaven Bilic yönetimindeki West Ham, deplasmanda 3-0'lık bir skora imza attı. Bilic, ayrıca Fenerbahçe iddialarına cevap verdi.

Slaven Bilic West Ham'da destan yazdı

Beşiktaş'ın başına büyük ümitlerle getirilen ve taraftarların sevgisini kazanmasına rağmen, yönetimin isteklerini gerçekleştiremeyen Slaven Bilic, resmen şov yaptı.

İngiltere Premier Lig'de iddiası kalmayan West Bromwich Albion ile Avrupa bileti almak isteyen West Ham United karşı karşıya geldi. West Ham United deplasmanda 3-0'lık skorla galibiyete ulaştı.

Slaven Bilic yönetimindeki West Ham United'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Cheikhou Kouyate, 45 ve 79. dakikada Mark Noble kaydetti. West Ham United'da Emmanuel Emenike, 66. dakikada Diafra Sakho'nun yerine oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetin ardından West Ham United puanını 59'a yükseltti. West Bromwich Albion ise 41 puanda kaldı. İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta West Bromwich Albion, Bournemouth'a konuk olacak. West Ham United, Swansea'yi ağırlayacak.

Fenerbahçe iddialarını yalanladı

Toplantının başında, sezon sonunda Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağıyla ilgili gelen soruya, "Böyle bir şey yok. Çünkü, Premier Lig her menajerin çalışmak, olmak isteyeceği yerdir." cevabını verdi.

West Ham'ın önümüzdeki sezon Olimpiyat Stadı'na taşınması ile ilgili olarak Bilic, "Çok heyecan verici. Orada olmak istiyorum. Bu adım, kulübün ileri gittiğini gösteriyor. Gerçekten çok güzel olacak. Önümüzdeki sezonu şimdiden heyecanla bekliyorum." yorumunu yaptı.

Slaven Bilic, West Bromwich Albion Menajeri Tony Pulis'i överek, "Uzun süredir, dünyanın en zor liginde çalışıyor. Onun harika işler başardığını düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
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