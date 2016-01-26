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Slaven Bilic'ten Burak Yılmaz ve Emenike hakkında flaş açıklamalar

Son günlerde gündemin sıcak ismi Burak Yılmaz West Ham United flörtüydü, Slaven Bilic son olarak yaptığı açıklamada Fenerbahçeli Emenike'ninde transfer listelerinde olduğunu açıkladı

Slaven Bilic'ten Burak Yılmaz ve Emenike hakkında flaş açıklamalar
 İngiltere Premier Lig'de dev takımları deviren Beşiktaş'ın eski West Ham United'ın yeni hocası Slaven Bilic, Galatasaraylı Burak Yılmaz ve Fenerbahçeli Emenike'ye kanca attı. Konuyla alakalı Hürriyet gazetesine konuşan Bilic, iki golcü ismin de listelerinde olduğunu itiraf etti.
"BURAK VE EMENİKE LİSTEMDE YER ALIYOR"

"West Ham'da forvet sorunu var ama sonuçta her şey kulübün bu dönemde transfer yapıp yapmayacağı kararına bağlı." diyen Hırvat teknik adam, "Eğer yönetim yeni oyuncu alınmasına sıcak bakarsa, Burak ve Emenike listemde yer alıyor. İkisi de dünyanın her yerinde oynayabilecek kalitede futbolcular. Burak çok iyi bir golcü." dedi.
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