Slaven Bilic şimdiden Efsane olmaya aday!

İngiltere'nin birbirinden güçlü ekipleri, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United karşısında tel tel dökülmeyi sürdürüyor. Hırvat teknik adamınla birlikte sezona başlayan West Ham United, Premier Lig'de 25 maçta 39 puan toplayarak tarihin en başarılı sezonunu geçiriyor.





SON KURBANI LİVERPOOL

Arsenal, Manchester City ve Chelsea'nin ardından Hırvat teknik adamın son kurbanı yine Liverpool oldu. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın başında 'Kırmızılar'ı UEFA Avrupa Ligi'nde saf dışı bırakmayı başaran Slaven Bilic, bu defa rakibine tarihi bir tokat attı. FA Cup'ta rakibini 120. dakikada Ogbonna'nın golüyle 2-1 mağlup eden Londra temsilcisi, 144 senelik tarihinde Liverpool'u ilk kez saf dışı bırakmayı başardı.





HEDEF AVRUPA LİGİ

Premier Lig'de de rakibine karşı çıktığı 2 maçı kazanan Bilic'li West Ham, bu galibiyetle FA Cup'ta bir üst tura yükseldi. Bu kupayı 3 kez kazanan Londra temsilcisi, bir yandan ligde ilk 6 savaşı verirken diğer yandan kupayı müzesine götürerek gelecek sezon Avrupa Ligi biletini cebine koymanın hesaplarını yapıyor.

TARİHİN EN BAŞARILISI

West Ham'ın başında 35 maça çıkan ve elde ettiği 15 galibiyetin çoğunu dev kulüplere karşı alan Bilic, ara transfer döneminde takımı çok akıllıca takviye ederek gücüne güç kattı. Dimitri Payet, Ogbonna, Alex Song ve son olarak Emenike'yi alarak kadro zenginliğine kavuşan Bilic, ligde 25 haftada topladığı 39 puanla kulüp tarihinin en başarılı sezonunu yaşatmaya devam ediyor.