Slaven Bilic Jürgen Klopp'u devirmeyi başardı

Premier League'in 20. haftasında Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United, Liverpool'u konuk etti. 90 dakika sonunda West Ham, güçlü rakibini Michail Antonio ve Andrew Carroll'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Böylece West Ham bu sezon ligin en güçlü ekiplerini mağlup etmeye devam etti.
Bu sezon ligde West Ham'ın dikkat çeken galibiyetleri:
Arsenal 0 - 2 West Ham United
Liverpool 0 - 3 West Ham United
Man City 1 - 2 West Ham United
West Ham United 2 - 1 Chelsea
Man Utd 0 - 0 West Ham United
West Ham United 2 - 0 Liverpool
Bu sonucun ardından West Ham United puanını 32'ye yükseltirken, Liverpool 30 puanda kaldı.