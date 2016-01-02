Slaven Bilic Jürgen Klopp'u devirmeyi başardı

Premier League'in 20. haftasında Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United, Liverpool'u konuk etti. 90 dakika sonunda West Ham, güçlü rakibini Michail Antonio ve Andrew Carroll'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Böylece West Ham bu sezon ligin en güçlü ekiplerini mağlup etmeye devam etti.

Bu sezon ligde West Ham'ın dikkat çeken galibiyetleri:

Arsenal 0 - 2 West Ham United

Liverpool 0 - 3 West Ham United

Man City 1 - 2 West Ham United

West Ham United 2 - 1 Chelsea

Man Utd 0 - 0 West Ham United

West Ham United 2 - 0 Liverpool

Bu sonucun ardından West Ham United puanını 32'ye yükseltirken, Liverpool 30 puanda kaldı.