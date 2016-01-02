Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Slaven Bilic Jürgen Klopp'u devirmeyi başardı

Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham kendi taraftarı önünde Jürgen Klopp'un takımı Liverpool'u 2-0'lık skorla devirmeyi başardı

Slaven Bilic Jürgen Klopp'u devirmeyi başardı

 Premier League'in 20. haftasında Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United, Liverpool'u konuk etti. 90 dakika sonunda West Ham, güçlü rakibini Michail Antonio ve Andrew Carroll'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Böylece West Ham bu sezon ligin en güçlü ekiplerini mağlup etmeye devam etti.

Bu sezon ligde West Ham'ın dikkat çeken galibiyetleri:

Arsenal 0 - 2 West Ham United

Liverpool 0 - 3 West Ham United

Man City 1 - 2 West Ham United

West Ham United 2 - 1 Chelsea

Man Utd 0 - 0 West Ham United

West Ham United 2 - 0 Liverpool

Bu sonucun ardından West Ham United puanını 32'ye yükseltirken, Liverpool 30 puanda kaldı.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
West HamSlaven Bilic Jürgen Klopp
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.