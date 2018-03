Slaven Bilic ilk kez Burak Yılmaz için net konuştu

Teknik direktörlüğünü Beşiktaş’ın eski hocası Slaven Bilic'in yaptığı İngiltere Premier Ligi ekibi West Ham United’ın, Burak Yılmaz’ı transfer etmesinin an meselesi olduğu konuşuluyor.



Galatasaray’ın, Osmanlıspor’a 3-2 yenildiği mücadelede Burak Yılmaz’ın attığı golün ardından tribünlere el sallayıp adeta veda mesajı vermesi ve karşılaşma sonrasında transferiyle ilgili, ''2 güne netleşir'' demesi de, iddiaları kuvvetlendirdi.



Hırvat çalıştırıcı, ''Burak Yılmaz çok iyi bir futbolcu. Mükemmel bir forvet. Son dönemin en formda futbolcuları arasında yer alıyor. Onu çok yakından biliyorum. Evet şunu itiraf etmeleyim, Burak bizim transfer listemizdeki isimlerden biri. Ancak sadece listemizde O yok. Başka isimler de var'' dedi.



'ŞU AN HER ŞEY MÜMKÜN'



''Eğer bir forvet oyuncusu almaya karar verirsek, o zaman harekete geçebiliriz'' diyerek sözlerine devam eden Bilic, ''Ancak şimdi mi bir forvet alırız ya da sezon sonuna mı bırakırız bilemem. Şu an itibariyle her şey mümkün. Bizim takımımızdaki golcülerin ve takımdan ayrılacakların durumuna göre net kararımızı vereceğiz” yorumunu yaptı.

Fenerbahçe’den kiralık olarak gittiği Al Ain’den ayrıldıktan sonra geleceği belirsiz olan Emmanuel Emenike hakkında da konuşan deneyimli hoca, ''Emenike ile ilgili ortada bir anlaşma yok. Emenike önemli bir futbolcu. Ancak Fenerbahçe'nin de forvet ihtiyacı olabilir. Onlar, bu oyuncuyu bırakır mı bilemiyorum'' diye konuştu.



''SÜREKLİ ARIYORLARLAR...'



Türkiye’den sürekli telefonla arandığını vurgulayan Bilic, ''İnsanlar kimleri istediğimi soruyor. Beşiktaş'tan Gökhan Töre'yi ya da Tolgay Arslan'ı alacağım yazılıyor. Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. Umarım Beşiktaş, sezon sonunda şampiyon olur. İngiltere Premier Ligi'nde ise iyi bir form yakaladık. Son 10 maçta sadece 1 kez yenildik. Önemli olan sezonu en iyi noktada bitirebilmek. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.



SON KARAR MUSTAFA DENİZLİ'NİN



Burak Yılmaz’ın takımdan ayrılmasına artık yönetim de sıcak bakıyor. Burak da, son dönemde yaşadığı olumsuz durumlardan dolayı gitmeyi kabul etti. Yönetim, Osmanlıspor maçının ardından Burak hakkındaki sorulara, ''Şu ana kadar bana ulaşan bir bilgi yok. Çok net bir şey söylemek mümkün değil ama kulübümüzün bir ay önceki pozisyonunda değişiklik var. Kadro bakımından sıkıntı çekmekteyim. Dolayısıyla böyle bir duruma çok net bir şekilde 'evet' diyemem'' diyen teknik direktör Mustafa Denizli ile bir görüşme yapacak. Denizli, Burak’ın satılmasına onay verirse, transfer bitecek.



KONUŞULAN RAKAM 10 MİLYON EURO



Sarı-Kırmızılılar’ın, Burak Yılmaz’ı satmayı planladığı rakamın 10 milyon Euro (32.440.000 TL) civarında olduğu konuşuluyor. Cim Bom’un, 2012 yılında Trabzonspor’dan 5 milyon Euro’ya (16.220.000 TL) kadrosuna kattığı oyuncunun sözleşmesinde, bir sonraki satıştan Karadeniz ekibinin yüzde 25 pay alma durumu var.

İşte bu yüzden yönetimin, West Ham’dan 10 milyon Euro isteyeceği ve kasasına da buradan 7.5 milyon Euro (24.330.000 TL) koymayı planladığı bildirildi. İngiliz ekibinin de bu parayı vermekte sıkıntı çekmeyeceği düşünülüyor.