Slaven Bilic'den Emmanuel Emenike açıklaması

Hırvat çalıştırıcı Liverpool'un golcü oyuncusu Daniel Sturridge hakkında çıkan iddialara da cevap verdi.



Başarılı çalıştırıcı Liverpool'un yıldızı hakkında çıkan haberleri yalanlarken, ''Daniel Sturridge hakkında çok fazla konuşmayacağım. O çok çok büyük bir oyuncu. Ancak yazılanlar sadece dedikodu'' ifadelerini kullandı.



EMENIKE AÇIKLAMASI



Slaven Bilic, iki ismin takımdan ayrılabileceğini söylerken, bir forvet alabileceklerini de ''Diğer taraftan birkaç oyuncu ile yollarımızı ayırabiliriz. Belki Zarate, belki Jelavic ayrılabilir. Ayrılmaları durumunda da bir forvet almak için çalışacağız. Emenike listemizdeki oyunculardan ancak henüz bir anlaşma sağlanmış değil. İyi bir oyuncu mu? Tabii ki iyi bir oyuncu.'' sözleriyle itiraf etti