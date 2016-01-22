Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Slaven Bilic'den Emmanuel Emenike açıklaması

West Ham United teknik direktörü Slaven Bilic Emmanuel Emenike hakkında sorulan soruya ''Emenike listemizdeki oyunculardan ancak henüz bir anlaşma sağlanmış değil. İyi bir oyuncu mu? Tabii ki iyi bir oyuncu.'' dedi

Slaven Bilic'den Emmanuel Emenike açıklaması

 Hırvat çalıştırıcı Liverpool'un golcü oyuncusu Daniel Sturridge hakkında çıkan iddialara da cevap verdi.

 

Başarılı çalıştırıcı Liverpool'un yıldızı hakkında çıkan haberleri yalanlarken, ''Daniel Sturridge hakkında çok fazla konuşmayacağım. O çok çok büyük bir oyuncu. Ancak yazılanlar sadece dedikodu'' ifadelerini kullandı.

 

EMENIKE AÇIKLAMASI

 

Slaven Bilic, iki ismin takımdan ayrılabileceğini söylerken, bir forvet alabileceklerini de ''Diğer taraftan birkaç oyuncu ile yollarımızı ayırabiliriz. Belki Zarate, belki Jelavic ayrılabilir. Ayrılmaları durumunda da bir forvet almak için çalışacağız. Emenike listemizdeki oyunculardan ancak henüz bir anlaşma sağlanmış değil. İyi bir oyuncu mu? Tabii ki iyi bir oyuncu.'' sözleriyle itiraf etti

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Emmanuel EmenikeSlaven Bilic
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.