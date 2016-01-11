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Skandal futbolcu hakkında açıklama geldi

Gittiği her takımda görüntüsü ve yaşı hakkında skandal yorumlar yapılan Şanlıurfaspor'un Viking'den transfer ettiği Makhtar Thioune hakkında açıklama geldi

Skandal futbolcu hakkında açıklama geldi

 Şanlıurfaspor'un futbol şube sorumlusu Kerem Şimşek, yaptığı açıklamada, medyada Makhtar’ın yaşının büyük olduğu yönündeki haberlere çok üzüldüğünü belirtti.



Makhtar’ın Senegal Milli Takımı oyuncusu olduğunu ve aynı zamanda Norveç vatandaşı olduğunu anımsatan Şimşek, şöyle konuştu:



"Senegal Milli Takım oyuncusu olan ve Norveç pasaportu taşıyan birisinin yaşını olduğundan daha küçük göstermesi mümkün değil. Bir fotoğrafına bakılarak yargılamak istiyorlar ama bir insan dış görünüşüyle veya fotoğrafıyla yargılanamaz. Makhtar’a çok ayıp edildiğini düşünüyorum."



Şimşek, ayrıca Şanlıurfaspor’un kamp yaptığı otelin parasını ödemediği şeklindeki haberin de gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Birçok takımın kamptan 2 veya 3 gün sonra ücreti ödediğini belirten Şimşek, "Biz kamp ücretimizi kampın bitmesinden 2 gün önce ödedik. Yani böyle bir şey kesinlikle yok. Takım olarak da maddi bir sıkıntımız bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

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ŞanlıurfasporViking
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