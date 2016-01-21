Siyah Beyazlılardan bomba üstüne bomba

Beşiktaş, Denys Boyko ve Araz Özbiliz'in ardından Alexis Delgado 'nun transferi için de görüşmelere başlandığını duyurdu.

KAP'A AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Alexis Delgado'nun transferi ile ilgili olarak Kulübü Getafe ile görüşmelere başlanmıştır" denildi. Beşiktaş'ta kaleci Boyko sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçerken, İspanyol savunmacı Alexis Delgado ve Ermeni orta saha Araz Özbiliz'in bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.