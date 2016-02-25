Siyah Beyazlılarda Gökhan Töre krizi büyüyor!

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ta yakalanan başarıda oyuncuların performansından daha çok teknik direktör Şenol Güneş'in yöneticiliği, disiplini ve her şeyden önce futbolcuya yaklaşımı ön plana çıkıyor.



Takım içinde yaşanan her krizi ustalıkla savuşturan Güneş'in son olarak Gökhan Töre konusunda yine tecrübesini konuşturduğu ortaya çıktı.





GÖKHAN TÖRE'Yİ YEDEK TAKIMA ATTI

Habertürk Gazetesi'nden Kartal Yiğit'in haberine göre; tecrübeli teknik adam, G.Birliği maçı öncesi son idmanda yapılan çift kale maçta birkaç haftadır düşüşe geçen Gökhan Töre'yi yedek takımda oynattı.

1 gün önce ayağındaki darbeden dolayı tedavi olduğu açıklanan ancak ciddi bir şeyi olmadığı öğrenilen Töre, kendisini as takımda göremeyince hocasından izin dahi almadan ağrısını bahane edip idmanı terk etti.

OYUNCULAR BİLE TAKDİR ETTİ

İşte bu yeni krizin oldukça hassas dönemde olan Beşiktaş'a zarar vermemesi ve takımın dengesini bozmaması gerekiyordu. Gökhan'ın bu hareketine çok kızan Güneş konuyu büyütmeme kararı aldı ve sıcağı sıcağına hiçbir müdahalede bulunmadı.

Şenol Hoca maçsaati geldiğinde ise Gökhan Töre'yi ilk 18'e almayarak cezayı kesti. Böylece oynamayı hak edene formayı verdiğini bir kez daha gösterip tüm takıma "Ben adaletliyim, kim iyise o oynar" mesajı verdi. Daha önce de Quaresma problemini ılımlı bir şekilde çözen ve Portekizli yıldızı takıma kazandıran Güneş'in hareketi oyuncular tarafından bile takdir edildi.

Bazı oyuncuların, "Gökhan önemli bir isim ama hoca isme değil sahadaki performansa bakıyor" şeklinde yorumlar yaptıkları öğrenildi.