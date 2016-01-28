Siyah Beyazlılar 6 maçı da İstanbul'da oynayacak

Süper Lig’in ikinci yarısında Mersin’le Başakşehir Stadı’nda oynadığı maç, olumsuz hava koşulları sebebiyle yarıda kalan, Trabzonspor karşılaşması ise yoğun kar yağışı sebebiyle ertelenen Siyah-Beyazlılar’ın, bu 2 müsabakayı oynayacağı tarihler belli oldu. TFF’ye bu konuda rakiplerinden de olumlu cevap alarak 3 Şubat ve 18 Şubat tarihlerini öneren Beşiktaş, Federasyon’dan dün yapılan duyuruya göre Mersin mücadelesini 17 Şubat’ta, Trabzon karşılaşmasını ise 15 Mart’ta oynayacak.



Derbi planı tutmadı



Bu gelişmenin ardından Siyah-Beyazlılar, ligdeki 6 maçına da İstanbul’da çıkacak. Bu periyotta Gaziantep, Mersin, Gençlerbirliği ve Eskişehir’i evinde konuk edecek olan Kartal, Başakşehir ve Fenerbahçe’ye de deplasmanda konuk olacak. İlk etapta erteleme maçlarını derbi öncesinde oynamayı planlayan Kartal, bu sonucun ardından 29 Şubat’taki Fenerbahçe mücadelesine kadar kendisinin ve rakibinin tüm karşılaşmalarını kazanması halinde Ülker Arena’ya Sarı-Lacivertli ekibin 2 puan gerisinde çıkacak.



Trabzon maçına Rize ayarı



Ligde sezon başında belirlenen takvime göre 12 Mart’ta Rizespor’a deplasmanda konuk olacak Siyah-Beyazlılar, ertelenen Trabzonspor karşılaşmasına bu mücadeleden 3 gün sonra çıkacak. Bu gelişme sonrasında Kartal, Rize mücadelesinin ardından bu şehirde konaklayıp karşılaşmadan 1 gün önce kara yoluyla Trabzon’a geçecek.



Çebi: Görüşümüz alındı



TFF’nin erteleme maçlarıyla ilgili olarak kararını vermesinin ardından yönetimden açıklama geldi. Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Biz ilk etapta 3 Şubat-18 Şubat tarihlerini istemiştik. Federasyon bu talebimizin ardından bize geri dönüş yaptı. 17 Şubat-15 Mart tarihleri konusunda mütabakat sağladık. Bizim için bir problem yok. Rize’den sonra Trabzon maçımızda takımımız daha az seyahat edip daha az yorulmuş olacak” ifadelerini kullandı.



Olcay: Bizim için fark etmez



Kartal’ın erteleme maçlarının da fikstüre eklenmesinin ardından sıkışık bir takvime sahip olacak Siyah-Beyazlı takım, bu durumu dert etmiyor. Konu hakkında açıklamada bulunan Olcay Şahan, “İyi bir kamp dönemi geçirdik. Ve sonrasında 2 maçımız ertelendi. Şu anda oynama isteğimiz oldukça fazla. Biz kendimize güveniyoruz. Önümüzdeki maçları tek tek kazanıp yolun sonunda şampiyon olacağımıza inanıyoruz” dedi.