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Siyah beyazlı taraftarlardan kırmızı kartlı tepki!

Bеşiktаşlı tаrаftаrlаr dün yаşаnаn tаrtışmаlı hakem kаrаrlаrınа tеpki göstеrmеk amacıyla kırmızı kаrtlаrlа prоtеstоdа bulundu

Siyah beyazlı taraftarlardan kırmızı kartlı tepki!

 Beşiktaşlı taraftarlar Gençlerbirliği maçının 61. dakikasında, dün yaşanan tartışmalı hakem kararlarına tepki göstermek amacıyla kırmızı kartlarla protestoda bulundu.



Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, dün oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçında yaşanan tartışmalı hakem kararlarına tepki göstermek amacıyla, mücadelenin 61. dakikasında kırmızı kartlarla protestoda bulundu. Taraftarlar, ellerindeki kırmızı kartonları maçın 61. dakikasında kaldırarak ıslıklarla tepkilerini gösterdi.

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