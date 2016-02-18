Siyah beyazlı ekip Fatih Terim Stadında oynamak istiyor!

Beşiktaş'ın, Medipol Başakşehir ile olan 4 maçlık Fatih Terim Stadı sözleşmesi sona ermişti ancak Medipol Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ, üstüste çok fazla maç oynandığı için sadece bir maçlığına Beşiktaş'ın Olimpiyat Stadı'na gideceğini, daha sonra ise Vodafone Arena açılıncaya kadar Fatih Terim Stadı'nda maçlarını oynamaya devam edebileceğini söylemişti.



Şenol Güneş ısrar ediyor



Ancak Şenol Güneş'in bir maçlığına da olsa Olimpiyat Stadı'na gitmek istemediği ve Gençlerbirliği maçını da Fatih Terim Stadı'nda oynamak istediği, bu konuyu Fikret Orman'a açtığı ve Orman'ın da Göksel Gümüşdağ'la ile stat konusunda yeniden görüştüğü öğrenildi.



Karar bugün açıklanabilir



Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasınd İstanbul'da Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Siyah Beyazlılar, bu maçı da Fatih Terim Stadı'nda oynayabilir. Kararın gün içinde açıklanması bekleniyor.