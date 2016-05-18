Sivasspor’un Fenerbahçe’yi Yenmekten Başka Şansı Yok!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medicana Sivasspor 'un kulüp başkan vekili Erdal Sarılar, ligde kalma şanslarının devam ettiğini, Fenerbahçe maçının son düdüğüne kadar mücadelelerinin süreceğini ve pes etmeyeceklerini söyledi.

Sarılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin son haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edeceklerini ve bu maçın kendileri açısından tarihi öneme sahip olduğunu belirtti.

Her şeyin son maç ların ardından şekilleneceğini ve artık söylenecek çok fazla bir şeyin olmadığını dile getiren Sarılar, "Son düdüğe kadar mücadelemizi sürdüreceğiz, pes etmeyeceğiz. Ligde kalma umudumuz son dakikaya kadar devam edecek." dedi.

Önceki sezonlarda da 2-3 kez kümede kalma mücadelesi verdiklerini ve hep ligde tutunmayı başardıklarını aktaran Sarılar, "Allah'ın izniyle ligde kalacağımızı umut ediyoruz. Sonuna kadar kovalayacağız. Umudumuz maçın son dakikasına kadar devam edecek. Daha önce ikinci ligde 3 takım arasından sıyrılarak ligde kalmıştık." diye konuştu.

Fenerbahçe maçında taraftarları da yanlarında görmek istediklerini aktaran Sarılar, Sivaslı sporseverleri maça davet etti. Sarılar, tribünlere gelen taraftarların 90 dakika takımına destek olması gerektiğini vurgulayarak, "Taraftarımız umudunu kaybetmesin. Stadı doldursunlar ve takımlarını sonuna kadar desteklesinler." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlılar tarihi virajda

2005-2006 sezonunda Süper Lig'e yükselen ve ilk iki sezonda orta sıralarda yer alan kırmızı-beyazlılar, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında şampiyonluk yarışı vermesine rağmen ipi göğüsleyemedi.

2009-2010 ve 2010-2011 sezonlarında kümede kalma mücadelesi veren 2011-2012'de Süper Final Avrupa Grubu'nda mücadele etme başarısı gösteren Sivasspor, 2013-2014 sezonunda ise Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti ancak "şike davası" nedeniyle kupaya katılamadı.

Ligde geçen sezon olduğu gibi bu sezonda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren kırmızı-beyazlılar, bir dönem şampiyonluk mücadelesi verdiği ve 3 defa Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazandığı Süper Lig'de son haftaya ilk kez kümede kalma hesaplarıyla girdi.

Daha kötüsü yok

Ligde geride kalan 33 haftada 30 puan toplayan ve 16. basamakta kendisine yer bulan Sivasspor, 11 yıllık Süper Lig mazisinde son haftalar öncesi en başarısız performansını da bu sezon sergiledi.

Sivasspor'un 11 sezonda 33. haftalar itibarıyla performansı şöyle:

Sezon Sıralama Puan

2005-2006 9 40

2006-2007 8 45

2007-2008 3 70

2008-2009 2 66

2009-2010 15 33

2010-2011 15 35

2011-2012 7 47

2012-2013 11 43

2013-2014 4 53

2014-2015 13 35

2015-2016 16 30

Sivasspor'da eksikler

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Cicinho, Barrales ve Erkan Kaş'ın yanı sıra kart cezalısı Tanase ve Çağatay Çeken de Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Medicana Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşması 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Fenerbahçe ile kulüp tarihinin en önemli maçlarından birine çıkacak Medicana Sivasspor, rakibini yenerek, Eskişehirspor'un puan kaybetmesi ve Gaziantepspor'un da yenilmesiyle ligde kalmanın hesaplarını yapıyor.