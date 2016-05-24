Sivasspor’da Radikal Değişim!

Spor Toto Süper Lig’de 2015-2016 sezonunu 16. sırada tamamlayan ve PTT 1. Lig’e düşen Medicana Sivasspor’da, 6 oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs itibarıyla sona erecek.



Sivasspor’da, Brezilyalı sağ bek Cicinho’nun yanı sıra İbrahim Öztürk, Mehdi Taouil, İbrahim Akın, Gökhan Süzen ve Litvanyalı kaleci Ernestas Setkus, sözleşmesi biten isimler arasında yer alıyor.



Kırmızı-beyazlı kulüpte, 29 Mayıs’ta yapılacak olağanüstü kongrenin ardından futbolcularla görüşme yapılması bekleniyor.



Öte yandan Sivasspor’un başarılı isimlerden Aatif Chahechouhe’nun yanı sıra Ziya Erdal, Adem Koçak, Yiğit İncedemir, Djakaridja Kone, Erkan Kaş ve Hasan Kabze’nin sözleşmeleri 31 Mayıs 2017’de, John Boye, David Texeira, Cristian Tanase, Etzaz Hussain, Korcan Çelikay’ın sözleşmeleri 31 Mayıs 2018’de, Joan Oumari, Emre Öztürk ve Çağatay Çeken’in sözleşmeleri ise 31 Mayıs 2019’da sona eriyor.