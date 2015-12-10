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Sivasspor'un Mustafa Pektemek ısrarı devam ediyor

Uzun süredir Sivassrpor un gündeminde olan Mustafa Pektemek teknik direktör Okan Buruk'un raporu dahilinde yeniden gündeme geldi

Sivasspor'un Mustafa Pektemek ısrarı devam ediyor
 Uzun süredir Sivassrpor un gündeminde olan Mustafa Pektemek teknik direktör Okan Buruk'un raporu dahilinde yeniden gündeme geldi
Süper Lig’in en az gol atan takımlarından biri olan Yiğidolar, bu krize kaliteli bir golcüyle son vermeye kararlı. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda bu konu için kolları sıvadı. 

Daha önce yönetime Trabzonspor’da forma giyen eski öğrencisi Deniz Yılmaz’ın ismini veren genç hocanın, Pektemek için de ısrarcı olduğu söyleniyor. Bu sezon Beşiktaş’ta hiç şans bulamayan Pektemek transferindeki en büyük soru işareti ise Şenol Güneş. 

Tecrübeli teknik adamın Pektemek hakkındaki kararını önümüzdeki günlerde vereceği, Yiğidolar’ın da devre arası gelmeden bu transferi netleştireceği öğrenildi.
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SivassporMustafa PektemekOkan Buruk
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