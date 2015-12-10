Sivasspor'un Mustafa Pektemek ısrarı devam ediyor

Süper Lig’in en az gol atan takımlarından biri olan Yiğidolar, bu krize kaliteli bir golcüyle son vermeye kararlı. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda bu konu için kolları sıvadı.

Daha önce yönetime Trabzonspor’da forma giyen eski öğrencisi Deniz Yılmaz’ın ismini veren genç hocanın, Pektemek için de ısrarcı olduğu söyleniyor. Bu sezon Beşiktaş’ta hiç şans bulamayan Pektemek transferindeki en büyük soru işareti ise Şenol Güneş.

Tecrübeli teknik adamın Pektemek hakkındaki kararını önümüzdeki günlerde vereceği, Yiğidolar’ın da devre arası gelmeden bu transferi netleştireceği öğrenildi.